Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Samohrani otac, kćeri i gomila nevolja: 'Blaž među ženama' od idućeg ponedjeljka na HTV1
Foto: HRT

Radnja serije se vrti oko samohranog oca - purgera na pragu svojih 50-ih i na poziciji šefa Lučke kapetanije u Splitu - poslije pustih godina kojih je posvetio podizanju i odgoju dvije kćeri

Hrvatska radiotelevizija (HRT) od ponedjeljka, 29. rujna na Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 21:15 sati premijerno prikazuje novu humorističnu hit seriju od četrnaest epizoda 'Blaž među ženama'.

Radnja serije se vrti oko samohranog oca - purgera na pragu svojih 50-ih i na poziciji šefa Lučke kapetanije u Splitu - poslije pustih godina kojih je posvetio podizanju i odgoju dvije kćeri koje mu je odbjegla supruga ostavila na brigu dok su bile još djevojčice, nastoji ponovno živjeti svoj život.

Foto: HRT

Nakon što se starija kći Maja, psihologinja, udala u Beograd i tamo zaposlila, a mlađa Daria upisala faks i odselila u studentski dom - Blaž Živković zvani Živac, smatra da je došlo njegovih pet minuta, odnosno vrijeme da si pronađe srodnu dušu i uživa život punim plućima.

Međutim, to se pokazuje kao nemoguća misija. Kćeri se, uz još jedno iznenađenje, ponovo vraćaju u Blažev život, koji mu kompliciraju i brbljavi susjed Špiro, prodavačica Ankica koja za Blažem potiho pati, osebujna baka Bjanka, konzervativni djed Vjeran, prostodušni torcidaš Elvis te Majin ostavljeni beogradski suprug...

 - Ovo je priča iz svakodnevnog života u kojem će se moći prepoznati mnogobrojni gledatelji, naglasak je na obiteljskoj toplini koja se miješa sa humorom pa očekujem pozitivne reakcije publike. Do sada sam s tim dobro prolazio i vjerujem da će to tako biti i ovaj put. Vjerujem da će se publika  zaljubiti u likove jednako strastveno kao i u likove 'Crno-bijelog svijeta' - najavljuje Goran Kulenović, ističući da u njegovu stvaranju ima puno utjecaja škole legendarnog Miljenka Smoje

Foto: HRT

Glumačku postavu predvode Marko Makovičić, Marija Škaričić, Slavko Sobin, Luna Pilić, Mia Bujan, Sara Parisi, Doris Šarić Kukuljica, Lana Barić, Ivica Zadro, Stipe Radoja, Slavica Knežević, Đorđe Kukuljica, Sava Stojanović, Branimir Rakić i mnogi drugi izvrsni glumci.

Foto: HRT

Autorsku ekipu čine scenaristi Branko Ružić i Goran Kulenović, redatelj je Goran Kulenović, direktor fotografije Ivan Zadro. Scenografkinja je Eda Tutić,kostimografkinja je Vesna Librić, majstorica maske je Sanja Hrstić a producent Igor Vukov. Produkcija: Studio Fokus d.o.o. za Hrvatsku radioteleviziju. Za Hrvatsku radioteleviziju seriju uredili Hrvoje Ivanković i Nana Šojlev.

Foto: HRT

