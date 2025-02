Pogledali smo 'Whiskey on the rocks': Kroz ovu političku satiru Hladni rat je postao - zabavan!

OCJENA 7/10

(Hulu, Disney+)

Početni plan bio je napraviti klasičnu dramu, ali to nije uspjelo. Imamo Brežnjeva, koji je senilni alkoholičar, Ronalda Reagana, koji je tek došao u ured, imamo NATO... I onda imamo sovjetsku podmornicu koja se nasukala pokraj najveće švedske pomorske vojne baze. Tu je i švedski premijer, koji uzgaja ovce i ne zna riječi engleskog. Napraviti triler od toga... To bi bilo nemoguće... Nismo znali što činiti, dok nismo došli do ideje - što ako to bude politička satira, govore autori švedske mini-serije 'Whiskey on the Rocks'..

Priča nas vodi u 1981., u doba jednog od napetijih vremena hladnog rata. Sovjetska podmornica U 137, klase Whiskey, nasukala se u blizini švedske pomorske baze Karlskrona, na jugoistočnoj obali Švedske. U seriji, zbog pretjerane konzumacije alkohola. Otkriće su prvo primijetili lokalni ribari, dva brata 'redikula', a ubrzo su švedske vlasti poslale patrolne brodove kako bi istražili situaciju.

Ono što su pronašli bio je šok za cijelu državu, ma za cijeli svijet! Podmornica SSSR-a, potpuno izvan međunarodnih voda, s posadom od 56 ljudi!

Šveđani su odmah krenuli u blokadu podmornice, dok su mornari u njoj, predvođeni kapetanom Anatolijem Gusčinom, tvrdili da su zalutali zbog problema s navigacijom i kvarova na kompasu. No Švedska nije bila uvjerena u tu priču. Najveći strah izazvalo je to što je Švedska otkrila prisustvo nuklearnog oružja u podmornici (Sovjeti to nikad nisu službeno potvrdili). Ta informacija odmah je izazvala paniku, nije bilo jasno je li se podmornica zaista slučajno nasukala ili je riječ o špijunskoj misiji, napadu na suverenu državu...

Incident se dogodio u razdoblju pojačanih tenzija između NATO-a i Varšavskog pakta. Strahovalo se da bi svaki krivi potez mogao dovesti do eskalacije, potencijalno i do 3. svjetskog rata. Sovjetska mornarica odmah je poslala flotu ratnih brodova u Baltičko more, zahtijevajući hitno oslobađanje podmornice... Ali Švedska je odlučila ne popustiti pritiscima i inzistirala je na detaljnoj istrazi.

Cijeli incident su pomno pratili najmoćniji svjetski lideri. Reagan, koji je samo nekoliko mjeseci ranije postao američki predsjednik, vidio je ovo kao potvrdu sovjetske agresije.

Dalje nećemo 'spojlati'. Serija je 'naslonjena' na istiniti događaj, ali kao što stoji u uvodnoj špici, mnogi događaji, imena... su izmijenjeni i izdramatizirani, pretjerani... Tako da i ako ste 100 posto upoznati s događajem, volite povijest, a ne smeta vam malo humora, onda ovo apsolutno trebate pogledati.

- Serija se šali o nečemu toliko ozbiljnom, o vremenu kad smo bili na rubu novoga svjetskog rata. I to je savršeno ispravno. Jer svijetu treba više humora, nikako manje - kažu autori ove političke satire, koja na momente podsjeća na “RocknRollu” Guya Ritchieja.

Skandinavci, poznati po svojim 'ozbiljnim' serijama, sad su se okušali u satiri, u humoru... I u tome su uspjeli. Jer ova serija nije poput drugih skandinavskih serija koje ste gledali. A isplati joj se dati šansu i tijekom tri sata nasmijati se situaciji kad smo bili, kako neki smatraju, na rubu nuklearne apokalipse...

- Sjećam se događaja, tih desetak dana. To je bilo nadrealno, ima sam tad 20 godina. Cijeli svijet je držao dah i čekao rasplet situacije - kaže Jonas Jonasson, najpoznatiji po djelu 'Stogodišnjak koji se spustio kroz prozor i nestao', na čijoj je priči bazirana serija.