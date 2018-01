Pojavila se u spotu, izgradila karijeru i udala se za Sheena

Ljubitelji glazbe osamdesetih sigurno se sjećaju hita 'The Captain Of Her Heart', koji izvodi švicarska grupa Double, ali rijetki su primijetili da se u spotu pojavljuje poznata holivudska glumica.

Pjesma iz 1985., svojevremeno je bila popularna diljem svijeta, a za nju su producenti napravili čak dva spota. Jedan spot je bio za europsko, a drugi za američko tržište.

Foto: YouTube

Upravo u ovom drugom se pojavila glumica Denise Richards (47). Ona je tada imala samo 15 godina, a samo pet godina kasnije započela je karijeru u Hollywoodu s manjom ulogom u televizijskoj seriji 'Life goes on'. Nakon toga glumila je u serijama poput 'Melrose Place', 'Spin City', 'Sex, Love and Secrets' i 'Vanity'.

Foto: PA/Pixsell

Denise, koja je često bila na popisima najljepših žena na svijetu, bila je u braku s glumcem Charliejem Sheenom (52). Rastali su se 2006. nakon tri godine braka, a ona je nakon toga saznala da je Sheen HIV pozitivan. Šutjela je jer ga je htjela zaštititi. Par ima kćeri Sam (13) i Lolu (12), dok je glumica kći Eloise (6) samostalno posvojila prije sedam godina.

Ljubav i brak Sheena i Richards bili su burni. Zbog ljubavi Denise je istetovirala suprugovo ime na gležanj. Toga se riješila tako da je tattoo majstora nagovorila da ime pretvori u vilu.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

- S vremenom smo postali kao brat i sestra, zaista. Najsretniji smo kada vrijeme provodimo zajedno sa našom djecom. Sve se sredilo - rekla je Denise prije nekoliko godina.