Pojavili se na premijeri filma: Britney ne skida ruke sa Sama

Pjevačica Britney Spears (37) i privatni trener Sam Asghari (24) došli su na premijeru filma 'Once Upon a Time in Hollywood', koji u glavnim ulogama ima svjetske face poput Brada Pitta (55), Leonarda DiCaprija (44) i Margot Robbie (29). Paru je to bila prva zajednička premijera.

U kratkoj crvenoj haljini i crnim štiklama, pjevačica nije skidala ruke s dečka, koji pak čitavo vrijeme nije skidao osmijeh s lica.

Neki su komentirali kako Sam samo iskorištava Britney zbog novca i samopromocije, no par se nikada nije obazirao na takve glasine te izgledaju doista zaljubljeno.

Mladog modela i privatnog trenera Britney je upoznala na snimanju spota za pjesmu 'Slumber party'. Navodno joj je Sam odmah nakon snimanja dao svoj broj, a zatim je prošlo nekoliko mjeseci prije nego što su izašli na spoj. Prva šuškanja o paru javila su se krajem 2016. kada je Sam objavio njihovu zajedničku fotografiju iz restorana.

Sam brine i o njezinim sinovima iz propalog braka s plesačem Kevinom Federlineom (41), Seanu Prestonu (13) i Jaydenu Jamesu (12). Također, nedavno je pjevačici bio najveća podrška, kada se zbog očevog lošeg zdravstvenog stanja dobrovoljno javila u kliniku za mentalne poremećaje.

Unatoč tome što je nedavno posrnula, Britney je otkrila kako radi na sebi, uživa u ljubavi te svakodnevno vježba, a vratila se i brojnim nastupima.

