Pokazao je kako će izgledati za deset godina i oduševio fanove

Sin me vec debelo prerastao, pa je bilo i vrijeme da odemo zajedno na Urbana. Od petnaeste sam dost redovno na njihovim koncertima, a David je nocas uspjesno zarazen. Urban&4 su svaki put sve bolji i bolji! @damir.urban #tvornicakulture

