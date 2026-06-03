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SVEČANO OTKRIVENA

Pokojna Nina Erak dobila je svoju zvijezdu na memorijalnoj stazi kazališta Kerempuh

Piše 24sata,
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Pokojna Nina Erak dobila je svoju zvijezdu na memorijalnoj stazi kazališta Kerempuh
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Zagreb: U kazalištu Kerempuh odrzano je svečano otvaranje zvijezde glumici Nini Erak | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Neka ova zvijezda bude podsjetnik na Nininu nevjerojatnu energiju i jedinstveni talent kojima je ostavila neizbrisiv trag u srcima publike i kolega, poručili su iz kazališta u kojem je Erak bila članica ansambla

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U utorak je na memorijalnoj stazi kazališta Kerempuh otkrivena zvijezda pokojnoj Nini Erak, koja je preminula lani u 70. godini u kolovozu.

Zagreb: U kazalištu Kerempuh odrzano je svečano otvaranje zvijezde glumici Nini Erak
Zagreb: U kazalištu Kerempuh odrzano je svečano otvaranje zvijezde glumici Nini Erak | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Bila je dugogodišnja članica ansambla tog kazalište te višestruko nagrađivana kazališna, televizijska i filmska glumica, pedagoginja i umjetnica koja je, kako kažu iz Kerempuha, svoj život posvetila kazalištu.

Zagreb: U kazalištu Kerempuh odrzano je svečano otvaranje zvijezde glumici Nini Erak
Zagreb: U kazalištu Kerempuh odrzano je svečano otvaranje zvijezde glumici Nini Erak | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Neka ova zvijezda bude podsjetnik na Nininu nevjerojatnu energiju i jedinstveni talent kojima je ostavila neizbrisiv trag u srcima publike i kolega - poručili su.

Zagreb: U kazalištu Kerempuh odrzano je svečano otvaranje zvijezde glumici Nini Erak
Zagreb: U kazalištu Kerempuh odrzano je svečano otvaranje zvijezde glumici Nini Erak | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Iza sebe je ostavila kćer Petru Svrtan (32), koja je također poznata glumica. Uz Petru je svečanosti prisustvovao Ninin bivši muž Boris Svrtan.

Zagreb: U kazalištu Kerempuh odrzano je svečano otvaranje zvijezde glumici Nini Erak
Zagreb: U kazalištu Kerempuh odrzano je svečano otvaranje zvijezde glumici Nini Erak | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Inače, Nina i Boris bili su u braku 28 godina i slovili su za jedan od najstabilnijih parova na našoj sceni, pa je javnost ostala iznenađena kad su se razveli 2017. godine.

Zagreb: U kazalištu Kerempuh odrzano je svečano otvaranje zvijezde glumici Nini Erak
Zagreb: U kazalištu Kerempuh odrzano je svečano otvaranje zvijezde glumici Nini Erak | Foto: Marko Seper/PIXSELL

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