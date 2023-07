Pokos se požalila: 'Zna se kazna za promoviranje ustašluka. A meni Instagram makne objave'

Vlatka Pokos (53) tvrdi kako joj je Instagram izbrisao objave zbog 'slavljenja terorističkih organizacija'.

- Instagram je uklonio moje objave, zbog, citiram 'slavljenja terorističkih organizacija'. Eto, nije tako teško zaključiti koji simboli su zločinački i teroristički. To nisu u stanju samo potkapacitirani građani Hrvatske. Ipak, kazneni zakon jasno kaže kakve su kazne za promoviranje fašizma/nacizma i ustašluka. Stoga, očekujem primjerenu kaznu za sve one koji promoviraju isto - napisala je Pokos jutros.

Foto: Davorin Višnić/PIXSELL

- Netko je rekao da su u ovoj zemlji samo žene hrabre. Slažem se i koristim ovu priliku izraziti svoju apsolutnu podršku gospođi Maji Đerek. Sigurna sam da je beskompromisno poštena i profesionalna, a takvi u korumpiranoj kaljuži nemaju šanse. Takve žene izložene su degutantnim napadima, omalovažavanjima, uvredama i prijetnjama. Ovo je zemlja u kojoj građane otvoreno vrijeđa samozadovoljni premijer, dok njegovi poslušnici bezočno pljačkaju i uništavaju ovu zemlju. To je Hrvatska - dodala je nezadovoljno.

Foto: Instagram

- Ovo je zemlja potkapacitiranih političkih poslušnika, lažnih doktora znanosti i izvanrednih profesora, s jedva završenom srednjom školom. Ljudi mi “dobronamjerno” govore da šutim jer u Hrvatskoj je zamrla svaka misao o poštenju, slobodi i napretku bilo koje vrste. Hrvatska je potonula u mrkli mrak - zaključila je.

Podsjetimo, Vlatka uživa na odmoru, a s pratiteljima je na društvenim mrežama podijelila fotografiju koja ju je 'razljutila'. Naime, na jednom turističkom brodu, ona je, kako je napisala, uočila slovo 'U'.

Foto: PROMO

- Na splitskoj rivi nalaze se brojni štandovi, koji nude razne izlete brodom, a među njima i 'Udruga malih brodara Splita'. Šokantno je vidjeti da se upravo na njihovom brodu nalazi zločinačko, ustaško slovo 'U', pod čijom simbolikom su u Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj ubijene desetine tisuća ljudi - započela je Vlatka u objavi za koju tvrdi da su je uklonili, a zatim napisala da je to marketinški potez koji slavu crnu boju.

- Licemjerno pozivaju ljude imenom '4U' ('For You', što u prijevodu znači 'Za tebe'), što bi trebalo značiti 'Za tebe/vas', ali nije jasno uključuje li to 'crnce', Židove, Rome i sve one koji nisu čistokrvni Arijevci, poput onih koji su osmislili ovaj 'divan' marketinški potez?! Koji slavi upravo CRNU boju zločinaca na svom brodu - dodala je.

Pokos je rekla i da će osobno podnijeti kaznenu prijavu.

- Sramotna je šutnja u Hrvata i ne samo po ovom pitanju. Sramotna - dodala je Vlatka koja je ranije objavila fotografiju broda i objasnila svoju ljutnju.