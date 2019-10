Pokušala je poljubiti Srećkovog prijatelja pa je svlačila farmera

Antonija i Marijana jutro u Kanadi započele su družeći se sa Srećkovom mamom, koja ih je odlučila testirati i provjeriti njihove kulinarske vještine. Antonija je kao iz topa preotela riječ Marijani i kazala da će Srećku pripremiti piletinu u umaku s tjesteninom.

- Uzela sam kompliciranije jelo jer sam htjela provjeriti mogu li to napraviti i kako će reagirati Srećkova mama - komentirala je Antonija.

- Glavno jelo mi je otela da se prikaže kao žena na mjestu, domaćica… Ali neka! Ako je ona sretna, ja sam još sretnija - kazala je Marijana kojoj je preostalo napraviti tek salatu. Srećkovoj mami nije trebalo dugo da zauzme stranu. I dok je Antoniju hvalila, Marijani je zamjerku našla već na samom počeku – nije oprala paprike prije rezanja.

- Zlatno je to dijete, njezini roditelji trebaju biti ponosni - komentirala je Srećkova mama Antoniju, rekavši joj kako se vidi da je spremna za udaju. Nakon što je hrana bila poslužena, ostalo je još samo da svoj sud da Srećko.

- Pogodi tko je što skuhao za tebe - nije odustajala mama, a i farmer je presudio u korist glavnog jela. Dodala je da kad bi ona bila Srećko da Antonija ne bi išla kući. U Berlinu tuga i rastanak jer vrijeme je da Sonja otputuje kući.

- Ja sam svojim ponašanjem provocirala izbacivanje - rekla je Sonja. Gogi i Barbari bilo je toliko žao što njihova nova prijateljica odlazi pa su je odlučile otpratiti do zračne luke, a Gordana je čak i zaplakala.

Jacku se sve više čini da je u Hrvatskoj upoznao potpuno druge djevojke od onih koje su došle u Australiju pa je odlučio ispitati situaciju, a prva je na redu bila Karolina.

Jack joj je zamjerio zatvorenost i nezainteresiranost te činjenicu da se s njima nije željela družiti tijekom proteklih večeri, uz objašnjenje da joj se uvijek spava.

- Nisi bila svoja… Nemaš pojma zašto si došla ovdje - komentirao je Jack te dodao da je Karolina previše pod Aninim utjecajem.

- Mi uopće ne možemo biti prijatelji jer ti radiš ono što i drugi… Ne prihvaćaš me takvu kakva jesam. Zašto se nisi trudio upoznati me?! Zaluđen si s Anom cijelo vrijeme, a sad odjednom staješ i na Tininu stranu - branila se Karolina, no bilo je prekasno za Jacka koji joj je priopćio da je ona prva kandidatkinja koja napušta njegovu farmu.

U Čileu i dalje vlada čudna atmosfera. Ivo Darko i Pepo neprestano se trude, no nikako ne uspijevaju preskočiti zid kojim se Darinka ogradila. Iz dana u dan pokazuju da imaju sve manje strpljenja za prigovaranja, a ni novi izlet nije prošao bez trzavica.

- Jednostavno znam da nije tako kako ona priča. Pokušavam to dokazati, ali ona mi uvijek uskače u riječ - požalio se Pepo. Darinka je Ivi zamjerila što konstantno snima.

- Uživaj u onom što je oko tebe - opomenula ga je uzrujana Darinka, a nakon što je Darko pokušao stati na Ivinu stranu, prigovorila je i njemu: 'Ja govorim, nemoj me prekidati!'.

- 'Nije svjesna da je tim svojim izjavama nekoga možda udaljila od sebe, ja osobno nisam više imao volje postavljati joj bilo kakva pitanja. Bolje se maknuti - požalio se Darko da je loša atmosfera među njima uništila još jedan izlet.

- Nisam diktator! Ali smeta mi kad me netko prekida dok govorim, to je nekultura - branila se farmerica. U Ekvadorskoj džungli za avanturu kupanja na slapovima bila je raspoložena tek Tanja.

- Nisam siguran je li samo htjela pokazati svoje tijelo ili iskoristiti priliku i utjecati na to koga ću izabrati - priznao je Daniel, dodavši da su mu se ipak svidjeli Tanjini senzualni pokreti dok su se kupali, no ostale su djevojke zaključile da ona jednostavno nema granicu.

Nakon Sonjina odlaska, Domino je svoje preostale djevojke odlučio oraspoložiti pjesmom pa je u ruke uzeo svoju gitaru, a Barbara je konačno pohvalila farmerovu opuštenost i ugodnu atmosferu.

- Nije više kokošinjac, sad se malo smirila situacija - komentirao je i Domino. Nakon Karolinina ispadanja, Jack se okrenuo Tini. Daniel je odvojio vrijeme kako bi nasamo popričao s Ivanom koja mu je iskreno rekla što misli o njemu.

- Odlučila sam. Ti i ja možemo biti samo prijatelji, ništa više - priznala mu je, dodavši da jednostavno nisu kliknuli i da ga gleda samo kao prijatelja, a to je shvatila tek po dolasku u Ekvador.

- Iskrena je i pametna… U ovoj situaciji nije me povrijedila - smatra Daniel. U Kanadi je bio novi tulum. Posebni gosti ovog su puta bili Srećkovi prijatelji, a najveselija je ponovno bila Marijana, koja je u jednom trenutku pokušala poljubiti Srećkova prijatelja koji je tim činom ostao potpuno šokiran.

U jednom trenutku Marijana je počela svlačiti Srećkovu košulju, a njezino ponašanje zgrozilo je i Antoniju koja je u jednom trenutku i napustila kuću.

- Nisam obraćao pozornost na to što Antonija radi, prijatelji su mi bili ondje, bilo je puno događanja - komentirao je Srećko situaciju, a njegov prijatelj Marheem otišao je porazgovarati s njom i uvjeriti je da se vrati.

- Ako Srećko ne reagira na mene večeras, to je zbog Antonije i stvarno mi je svejedno - komentirala je Marijana, dodavši da je Antonija odlaskom s tuluma samo željela skrenuti pozornost na sebe.

- Antonija mi se više sviđa od Marijane. Više me zanima kako je ona, a ne to što Marijana izvodi - otvoren je bio farmer, a zatim su se Antonija i on osamili pa je pao i novi poljubac.

