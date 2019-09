Tanjini ljubomorni ispadi: 'Pali' šamari, Daniela gađala jajima

Jutro u Australiji započelo je neobično tiho – bez prepucavanja i teških riječi… Djevojke su odlučile malo duže odspavati, a Jack se sam primio posla u dvorištu.

- Prije nego što nam je Jack zadao neki zadatak, odlučile smo ga preduhitriti, pobjeći u grad i obaviti mali shopping - priznala je Karolina.

- Nešto planirate, žene - zanimalo je Jacka, dok su dame odlučile ostati tajnovite do kraja. Dobro raspoloženje se nastavilo pa su tako Jackove gošće u gradu i zaplesale uz pjesmu koju su posebno posvetile farmeru.

- Karolina se našalila pjesmom koja se zove 'Ja ti nisam mama' - ispričala je Ana. Djevojke su odlučile Jacka iznenaditi i s nekoliko ukrasa za njegovu kuću kako bi u nju unijele malo topline i detalja. Osim jastuka, kao poseban znak pažnje, odlučile su mu kupiti maleni kip žene, simbolično, kako bi uvijek imao žensku ruku u kuhinji.

U Australiji mir, a u Ekvadoru su na rasporedu bili novi nemiri. Tanja je jutro započela provociranjem, a nakon što joj je Daniel priznao da još ništa nije gotovo te da mu se sviđa Maja, Tanja nije mogla obuzdati svoju ljubomoru i teške riječi. Cijelo vrijeme je provocirala.

- Što tražiš u toj torbi? Možda život jer ga sigurno nemaš - rekla je Tanja kroz smijeh Maji. Potom je bacila pet, šest jaja na Daniela.

- Nećeš se vraitit u Hrvatsku ako to ne počistiš - rekao joj je Daniel, a potom su pali i šamari i poljubci. Tanja mu je čak i pokazala stražnjicu i rekla nek ju poljubi u nju.

- Premršava je. Volim više mesa i veće stražnjice - dodao je farmer.

U Kanadi još uvijek traje oduševljenje nakon vožnje traktorom. Srećko je, baš kako je i obećao, pobjednici Martini donio poklon koji će joj uvelike pomoći na farmi – tople čarape i nove gumene čizme sa cvjetovima, što je nju posebno razveselilo i raznježilo. '

- Jer još trava nije nikla tako gdje je stala moja štikla - zapjevala je oduševljeno najmlađa Srećkova gošća. Mladi farmer već je u glavi imao novi zadatak.

- Danas ćemo se zaprljati - samozatajno je rekao, ostavivši cure u iščekivanju. Trebalo je popraviti dotrajalu ogradu, a prije toga iz nje izvaditi stare čavle, u čemu se najbolje snašla Antonija, koja je na taj način pokušala impresionirati Srećka.

- Srećko se snalazi jako dobro s alatom jer on je pravi kaubojski farmer - dodala je, ''I kad ga ja vidim takvog muževnog – to je moj farmer! To je moj kauboj!''

Domino je odlučio konačno pokazati svoju romantičnu stranu pa je djevojke odlučio izvesti na piknik ispred vile obitelji Siemens, a ponio je i gitaru.

- Već dugo nisam bio na pikniku, pogotovo ne s tri žene… - priznao je. I dok su se Gordana i Barbara udaljile kako bi odigrale partiju badmintona, Domino i Sonja ostali su sami.

- Stalno smo s njima u društvu. Ne mogu se ni jednoj ženi posvetiti - kazao je farmer, dodavši da je želio čuti kako razmišlja je mu se učinilo da se – ohladila.

- Kad sam porazgovarao s njom, vidio sam da si može zamisliti život sa mnom - dodao je. No Sonju je povrijedilo kad je Domino izjavio kako još uvijek misli da bi ona trebala korigirati svoje ponašanje i da vjeruje da je u stanju raditi na sebi.

- On se mene boji… Ljudi su površni. On nije ušao u moju dubinu, u moje srce - razočarano je komentirala Sonja.

- Ja sam samostalna, idem kroz život sama, a on se ne vidi sa mnom zato što me ne može korigirati - dodala je.

U Čileu je na rasporedu bio tulum - Darko je proslavio 50. rođendan. Kako bi barem malo u mislima bio bliže Hrvatskoj, odlučio je skuhati pravi domaći gulaš, a Darinka ga je iznenadila tortom.

- Malo je papreno… Dobro je , nije loš! - komentirala je Darinka u svom stilu okus gulaša. U znak zahvalnosti za lijep boravak u Čileu, Darko je farmerici i ostalim momcima uručio lampione sreće koje su zajedno zapalili i pustili u nebo.

U Kanadi je akcija trajala cijeli dan. Srećko je cure odlučio odvesti u streljanu kako bi isprobale njegovu novu sačmaricu.

- Mislim da nekim djevojkama neće biti ugodno. Zanima me kako će se snaći i kako će reagirati - komentirao je. Najhrabrija je ponovno bila Antonija koja je jedva dočekala da prva zapuca, no ipak je priznala da osjeća dozu straha.

- Izgleda kao da se dobro zabavlja dok gađa… Sjajno! - bio je zadovoljan Srećko.

- Martina i ja smo se smijale Antoniji koliko se u sve to uživjela. Njoj je to sve super, brutalno, a nije! Njoj je samo važno da se dokaže pred Srećkom. Nju baš briga i za pucanje, i za njegove krave, i farmu, i traktor… Nju je briga samo da ostavi neki dobar dojam. Manipulator - komentirala je Marijana. Veću dozu panike pokazala je Martina koja je svojim pitanjima i nespretnošću nasmijala sve prisutne. Marijana je jedina imala iskustva u pucanju, no ni ona nije uspjela pogoditi nijednu metu.

Jackove dame vratile su se iz shoppinga i odlučile u kuću uvesti red. Jack je bio oduševljen novim detaljima u svom domu, a posebno su ga se dojmile zajedničke fotografije koje su dame izradile. Jack je djevojkama obećao da će ih odvesti u svoj apartman koji se nalazi uz ocean, a djevojke su ga sarkastično ispitivale hoće li i ondje prvo morati sve počistiti.

Nakon jutarnje svađe, Daniel i djevojke krenuli su hraniti konje, a pritom su kušali i egzotičnu vrstu voća Rosea china. Ni ovaj kratki izlet nije prošao bez trzavica i provokacija s Tanjine strane, no Daniel, Maja i Ivana trudili su se ignorirati je.

- Možda je ona utjecala na konje. Zbog nje su skroz poludjeli. Mi smo prenijeli tu energiju na konje - pokušao je objasniti Daniel činjenicu da su konji danas bili dosta nemirni. Djevojke su se isprva malo bojale, no Daniel ih je pokušao smiriti i nagovoriti da ih ipak pokušaju hraniti.

U Berlinu je Gogu zanimalo o čemu su to Sonja i Domino šaputali kad su ostali sami. Sonja joj se požalila nazvavši Domina površnim te je dodala da se uopće ne trudi upoznati je. Za to vrijeme Domino je čavrljao s Barbarom.

- Stvarno misliš da sam nepažljiv prema ženama? - upitao je Domino, a Barbara je kao iz topa odgovorila potvrdno.

- Ne moramo živjeti zajedno da bih to primijetila - dodala je.

- Srž našeg neslaganja je komunikacija. Nedovoljno slušanja, nerazumijevanje jedno drugoga - kazala je Barbara.

- Ti mene seksualno privlačiš - priznao je farmer, no Barbara nije bila iznenađena, kazavši da joj je to samo kompliment i ništa više od toga.

Darinka je svoje dečke odlučila odvesti na noćno kupanje u spilji i potpuno ih oduševila. No idilu je pokvario Darko koji je pokušao zaroniti ispod nje, što joj je posebno zasmetalo.

