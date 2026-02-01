Pola godine od Ozzyjeve smrti: Kelly i Jack na crvenom tepihu pratili mamu Sharon Osbourne

Sharon Osbourne (73) pojavila se na pre-Grammy Gala večeri u Beverly Hillsu uz podršku svoje djece, sina Jacka Osbournea i kćeri Kelly Osbourne, šest mjeseci nakon smrti supruga Ozzyja Osbournea.

Na glamuroznom događaju u organizaciji Clivea Davisa, Sharon je izgledala elegantno u pripijenoj crnoj haljini, dok su je Jack i Kelly pratili na crvenom tepihu. Jack ju je zagrlio dok su pozirali ispred fotografa, a Kelly je zablistala u dugoj crnoj haljini s decentnim zlatnim nakitom.

Foto: Mario Anzuoni

Tijekom večeri, Sharon i Kelly bile su dobro raspoložene, fotografirajući se s brojnim glazbenicima, među njima i s Machine Gun Kellyjem.

Uoči nadolazeće dodjele Grammyja, Recording Academy najavio je poseban tribute nastup u čast Ozzyju Osbourneu. U glazbenom hommageu sudjelovat će Post Malone, Slash i Duff McKagan iz Guns N’ Rosesa, bubnjar Red Hot Chili Peppersa Chad Smith te producent Andrew Watt.

Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell

Ozzy Osbourne preminuo je u srpnju 2025. u dobi od 76 godina. U prosincu je Sharon prvi put javno progovorila o njegovoj smrti u razgovoru s Piersom Morganom. Otkrila je da je Ozzy preminuo od srčanog udara samo 20 minuta nakon što se probudio. Prisjetila se i njegovih posljednjih riječi: 'Poljubi me. Zagrli me čvrsto'.