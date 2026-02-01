Obavijesti

Show

Komentari 0
GLAMUROZNO IZDANJE

Pola godine od Ozzyjeve smrti: Kelly i Jack na crvenom tepihu pratili mamu Sharon Osbourne

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Pola godine od Ozzyjeve smrti: Kelly i Jack na crvenom tepihu pratili mamu Sharon Osbourne
2
Foto: Mario Anzuoni

Jack je zagrlio mamu Sharon dok su pozirali ispred fotografa, a Kelly je zablistala u dugoj crnoj haljini s decentnim zlatnim nakitom

Admiral

Sharon Osbourne (73) pojavila se na pre-Grammy Gala večeri u Beverly Hillsu uz podršku svoje djece, sina Jacka Osbournea i kćeri Kelly Osbourne, šest mjeseci nakon smrti supruga Ozzyja Osbournea.

Na glamuroznom događaju u organizaciji Clivea Davisa, Sharon je izgledala elegantno u pripijenoj crnoj haljini, dok su je Jack i Kelly pratili na crvenom tepihu. Jack ju je zagrlio dok su pozirali ispred fotografa, a Kelly je zablistala u dugoj crnoj haljini s decentnim zlatnim nakitom.

Clive Davis party in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Tijekom večeri, Sharon i Kelly bile su dobro raspoložene, fotografirajući se s brojnim glazbenicima, među njima i s Machine Gun Kellyjem.

Uoči nadolazeće dodjele Grammyja, Recording Academy najavio je poseban tribute nastup u čast Ozzyju Osbourneu. U glazbenom hommageu sudjelovat će Post Malone, Slash i Duff McKagan iz Guns N’ Rosesa, bubnjar Red Hot Chili Peppersa Chad Smith te producent Andrew Watt.

Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell

Ozzy Osbourne preminuo je u srpnju 2025. u dobi od 76 godina. U prosincu je Sharon prvi put javno progovorila o njegovoj smrti u razgovoru s Piersom Morganom. Otkrila je da je Ozzy preminuo od srčanog udara samo 20 minuta nakon što se probudio. Prisjetila se i njegovih posljednjih riječi: 'Poljubi me. Zagrli me čvrsto'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znaš li tko sam? Odrasla je uz Josipa Broza Tita, a ozljeda je stajala baletne karijere...
GLUMICA I REDATELJICA

Znaš li tko sam? Odrasla je uz Josipa Broza Tita, a ozljeda je stajala baletne karijere...

Najviše je vremena s djedom provodila na Brijunima tijekom školskih praznika. Za odličan uspjeh u školi nagradio ju je papagajem Kokijem
Sanja iz 'Ljubav na selu' otkrila je jesu li ona i Robert u vezi: 'Veselimo se našem susretu...'
IZNENADIT ĆE GA

Sanja iz 'Ljubav na selu' otkrila je jesu li ona i Robert u vezi: 'Veselimo se našem susretu...'

Svakodnevno se čujemo, često videopozivima. Dosta sam udaljena od njega, živim na sjeveru Njemačke, ali planiram ga iznenaditi za rođendan koji je 22. veljače, otkrila je
Pjevačica Colonije digla nogu u vis poput Lepe Brene: Ove dame su taj potez učinile legendarnim
TAJNA VJEŠTINA

Pjevačica Colonije digla nogu u vis poput Lepe Brene: Ove dame su taj potez učinile legendarnim

Sinoć je na Megadance partyju u zagrebačkoj Areni Ivana Lovrić iz Colonije usred nastupa i plesa digla nogu u vis, a evo koje zvijezde to također rade na nastupima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026