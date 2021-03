Srpski glumac Branislav Lečić (65), kojeg je kolegica Danijela Štajnfeld (37) optužila za silovanje, jučer je na policiji proveo cijelo popodne, a nakon svega je snimio poruku i obratio se javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ovo je za sve one ljude koji su ostali uz mene jer znaju da Lečić samo može liječiti, nikako ne može trovati i silovati. Znajte da sam sedam i pol sati davao izjavu, da je sve prošlo profesionalno i da sam poligraf prošao - kazao je u javljanju na društvenim mrežama.

Glasnogovornica tužiteljstva Ivana Rakočević za agenciju Tanjug je potvrdila kako glumac i dalje negira sve optužbe bivše kolegice. Ipak, u glumačkom svijetu Lečić nema pretjeranu podršku. Na zahtjev ansambla već je uklonjen iz podjele predstave 'Kad su cvetale tikve' Beogradskog dramskog kazališta, no on tvrdi kako je uvjeren da će dokazati svoju nevinost u ovom slučaju.

Ovaj slučaj je zgrozio regiju, ali njegov odjek bio je i puno snažniji. Stigao je čak i do New York Timesa. Američki medij piše o hrabrom istupu glumice, koja je ranije o svemu govorila i u filmu, ne spominjući Lečića, ali opisujući ga kao moćnika iz industrije. O snimci pišu kao o autentičnom materijalu, koji ne zvuči kao nikakva dramska proba, kako je to nakon objave dokaznog materijala pokušao prikazati Lečić.