Reacher prebio susjeda, policija se oglasila: Slučaj je zatvoren

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Alan Ritchson sudjelovao je u fizičkom obračunu u nedjelju sa svojim susjedom. Na društvenim mrežama pojavilo se nekoliko snimki koje su prikazale incident, a sada se oglasila i policija

Policija se oglasila oko incidenta u koji je bio uključen Alan Ritchson, zvijezda serije 'Reacher'. Naime, on je snimljen u fizičkom sukobu sa svojim susjedom Ronniejem Taylorom u nedjelju. Policija u Brentwoodu je sada objavila kako je istraga i zaključena. 

- Nakon pregleda dostupnih dokaza, uključujući video snimke i izjave svjedoka, vlasti su utvrdile da neće podizati kaznene prijave - stoji u priopćenju koje je policija dala za Daily Mail

Zvijezda serije Reacher pretukla svog susjeda! Kruži snimka, on se oglasio kratkom porukom...

- Utvrđeno je da su postupci gospodina Ritchsona bili u samoobrani. Iako se razmatrala moguća optužba za nesmotreno ugrožavanje, gospodin Ritchson je odustao od podizanja optužnice. Uz suglasnost ureda okružnog tužitelja, slučaj je sada zatvoren i neće se poduzimati daljnje radnje - navodi se. 

Uoči priopćenja policije je na društvenim mrežama osvanula i nova snimka koju je Ritchson snimio i objavio na društvenim mrežama. Snimka prikazuje kako je susjed zapravo inicirao fizički sukob kada ga je presreo na ulici dok je vozio motocikl u društvu svoja dva sina. Ljutiti susjed prišao je glumcu i počeo vikati da vozi 'kao prokleti luđak'. Nakon verbalne prepirke, glumac je podigao svoj motocikl i počeo turirati, što je razbjesnilo njegovog susjeda koji ga je zatim gurnuo. Glumac ga je potom udario šakom u lice. 

Prije nego što je snimka objavljena, pojavila se i snimka iz jedne od susjednih kuća na kojoj se vidjelo samo kako glumac udara svojeg susjeda. Taylor je za TMZ potom ispričao da je sve počelo dan ranije kada je glumac prebrzo vozio susjedstvom. 

