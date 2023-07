Policija smrt Sinead O'Connor ne tretira kao sumnjivu, a sada se oglasio i mrtvozornik...

Još uvijek nije poznat medicinski uzrok smrti Sinead O'Connor, rekao je mrtvozornik nakon što je jučer pregledao njezino tijelo, kako piše CNN.

Uzrok smrti pjevačice bit će poznat nakon autopsije i obdukcije i proces bi mogao potrajati nekoliko tjedana, navodi se dalje.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Odluka hoće li biti potrebna istraga donijet će se kada ovi rezultati budu poznati i kada se vlasti konzultiraju s obitelji pjevačice, a jučer se o slučaju oglasila policija.

- Policija pozvana u 11:18 u srijedu, 26. srpnja, zbog dojave o ženi koja ne daje znakove života na adresi stanovanja u području SE24. Policajci su došli. 56-godišnja žena je proglašena mrtvom na mjestu događaja - objavila je policija u priopćenju.

- Bliži rođaci su obaviješteni. Smrt se ne tretira kao sumnjiva. Izvješće će biti pripremljeno za mrtvozornika - dodalo se tada.

S velikom tugom objavljujemo da je preminula naša Sinéad, priopćila je tako javnosti njezina obitelj smrt u srijedu.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

- Obitelj i prijatelji su shrvani i tražimo privatnost u ovom teškom trenutku - napisali su.

Inače, Sinéad je postala svjetska zvijezda 1990. svojom legendarnom obradom Princeove pjesme Nothing Compares 2 U. Uz ovu pjesmu je stvorila i druge hitove poput This is the Day, Thank You For Hearing Me, This is a Rebel Song i brojne druge.

Tijekom svoje karijere je izdala 10 studijskih albuma.