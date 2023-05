Političari ga napali zbog droge, bivši zbog alkoholizma: 'Bit ću iskren, probao sam hrpu toga'

Ljudi me uporno pitaju brine li me činjenica da muškarci odlaze u krevet sa mnom samo zato što sam bogat, uspješan i stalno na televiziji. Očito ne shvaćaju da je to dio dogovora. Ja sam ipak drolja, reći će o sebi sjajni irski voditelj, komičar, glumac, spisatelj... Graham Norton (59), kojeg ćemo ove godine gledati u ulozi voditelja Eurosonga.

Posljednjih 15-ak godina, ako ne i dulje, ovaj je flambojantni voditelj najpoznatije britansko TV lice. Na njegovom crvenom kauču izmijenilo se preko 1000 gostiju, uključujući i našu Zrinku Cvitešić, koja je pohvalila njegov izgovor "Zrinka Zvitešiđ", što je nasmijalo J.Lo i ostatak ekipe koja je bila dio te emisije.

Uglavnom, kod Nortona u emisiji nikad nije dosadno. A jedan od razloga za to je i alkohol.

- Goste dočekaju kokteli. Tako ih opuštamo i onda budu pričljiviji - kazao je jednom prilikom Norton, koji je sebe u autobiografiji nazvao 'graničnim alkoholičarom'.

Ne krije ovaj Irac da je u prošlost bio sklon narkoticima i većim količinama alkohola. O svojim je 'izletima' otvoreno pričao od početka karijere.

Konzervativci bijesni zbog 'veličanja droga'

- Da budem potpuno iskren. Probao sam stvarno hrpetinu droga. Sad ih više ne uzimam, jer strah me da će me naši tabloidi 'uhvatiti'. Po meni, kokain je droga za sredovječne ljude. Spora stvar za srednji sloj, a ja volim nešto jače. Kad sam probao ecstasy, to je bilo sjajno iskustvo za mene. Loša stvar oko narkotika je što završite s ljudima s kojima inače nikad ne biste bili u društvu. Zato volim i preferiram alkohol. Samo odem u dućan i kupim si bocu - kazao je Norton u intervjuu tamo krajem 2000-ih. Te njegove riječi razbjesnile su dio otočke javnosti.

U to vrijeme, pisali su britanski mediji, od BBC-a je primao godišnju plaću od oko 4,3 mil. eura. A da državna televizija toliko plaća nekoga tko tako priča... Uglavnom, britanskim konzervativcima se to nikako nije dopalo. Blago rečeno.

- To je apsolutno neprihvatljivo! Jedna je stvar kad poznata osoba prizna da je koristila droge i pokaje se zbog toga. Kad upozori ljude na njihove opasnosti. Ali ovo što Graham Norton govori je nekakvo slavljenje narkotika i njihova učinka. To podiže neka jako bitna pitanja. Nadam se da će BBC reagirati kako spada - prevodio je 'linč' protiv Nortona poznati konzervativni zastupnik John Whittingdale.

Nacionalni centar za prevenciju droga poručio je tad da su zgroženi njegovim komentarima, kazali su da ljudi umiru od ecstasyja kojeg Norton opisuje sjajnim, ali BBC je tad odlučio stati uz svojeg novinara.

- Teme o kojima je gospodin Norton govorio usmjerene su na odraslu publiku. Graham je otvorenog karaktera oko svega - oglasili su se iz BBC-a.

Nije to bio ni prvi ni zadnji put da dio britanske javnosti traži otkazivanje, ispriku, ili kaznu za Nortona. Gotovo da ne prođe tjedan da se netko ne uvrijedi zbog neke rečenice koju je u šali izgovorio Norton.

'Tri-četiri boce vina, pa vodka, pa još prije spavanja'

I dok on sebe opisuje kao 'graničnog alkoholičara', njegov bivši partner, modni konzultant Trevor Pattison, s kojim je bio od 2010. do 2013. godine, ispričao je nešto drugačiju priču...

- Moja veza s njim? Bile su to četiri pijane večere tjedno, a onda još alkohola kad bismo došli kod kuće. Graham bi krenuo s tri ili četiri boce vina, a onda su uslijedili vodka i tonici. I nekoliko čašica prije spavanja. Ponekad je bio toliko pijan da bi zaspao u košari za pse. U to vrijem je imao dva psa kojima je bio nevjerojatno posvećen. U vezi nas je bilo četvero, ali psi su bili ispred mene - kazao je razočarani Patterson nakon prekida.

Tabloidima je pak najzanimljivija bila njegova veza s Kristianom Seeberom, poznatijim pod svojim drag alter egom Tina Burner. Prohodali su 2001. godine i idućih pet godina 'zabavljali' su tabloide svojom turbulentnom vezom koja se stalno prekidala i nastavljala...

- U jednom trenutku smo odlučili živjeti zajedno. Tih šest mjeseci pretvorilo se u apsolutnu katastrofu. Na kraju smo prekinuli u praznom restoranu. Iako sam se osjećao jako loše, opet je donekle utješno bilo što starim, ali i dalje mi netko može slomiti srce. Ludilo je napokon bilo gotovo - priznao je Norton u svojim memoarima.

Gospodin Seeber, ili gospodična Burner, kako vam draže, za svojeg bivšeg dečka imala je samo riječi pohvale.

- On je sjajan tip. Nije dopustio da mu slava udari u glavu. Sjećam se da su me ljudi osuđivali, da su govorili da me zanima samo njegov novac. To mi je smetalo, da me se tako doživljava - ispričala je Burner.

Dok nas smrt ne rastavi

Biti u vezi s njim, slaže se Norton, nije nimalo jednostavna stvar. Ne toliko zbog njega, jer kaže da je u vezama 'opušten i spreman za kompromise', već zbog toga kako to javnost doživljava.

- Ovo će zvučati seksistički, ali da sam strejt, vjerojatno bih puno prije pronašao partnericu za duge staze. U očima javnosti moja partnerica bi imala neku ulogu. Bila bi majka moje djece, moja dama, osoba koju vodim pod ruku. Imala bi definiranu funkciju. Ali to nije slučaj ako imate partnera. Svaki muškarac, koliko god mlad ili krhak, u sebi ima nešto alfa. I onda im nije ugodno šetati crvenim tepihom, ili otići sa mnom na neki event, gdje hodamo ruku pod ruku. Smatraju da nisu zaslužili biti tu i onda preziru cijelu situaciju - kazao je Norton.

Iako je desetljećima ponavljao kako ga gay brak apsolutno ne zanima, kako to nije za njega, kako se u budućnosti vidi bez ikoga u nekoj cvjetnoj kolibici, eventualno sa psom, kako bi radije bio zauvijek sam nego s nekim tko krivo slaže ručnike... prošle godine ipak se 'predomislio'.

Na privatnoj ceremoniji pred 100-ak ljudi oženio se sa škotskim filmašem Jonathanom McLeodom.

- Stvarno sam bio uvjeren kako se to nikad neće dogoditi, da je to nemoguće stvar za mene. Ali to je valjda stvar odrastanja. Zavjeti su lakši, a 'dok nas smrt ne rastavi' dio je sad realističan. Kad imate 20 godina, to je puno odricanja. Znam da sam imao puno propalih veza i baš zato sam osjetio kako je ovo 'prava stvar' i nisam to htio izgubiti - ispričao je Norton.

Uz Eurosong i njegov "Graham Norton show" omiljeni TV sadržaj mu je "RuPaul's drag race", 'drag queen' natjecanje s elementima mode, glazbe, glume...

Isuse Kriste, to je samo televizija!

- Obožavam drag! To je tako slično Euroviziji. Cijeli koncept je za mene bio perfektan spoj - veli Norton, koji je sjedio u žiriju natjecanja.

'Drag' mu nije nepoznat. Uz pomoć njega i Majke Tereze je lansirao svoju karijeru, a veliku pažnju na Otoku izazvao je kad je prihvatio ulogu Zaze u kazališnom djelu "La Cage aux Folles"

- Strah me bilo da ne izgledam kao velika kvrga, umjesto kao predivno stvorenje - rekao je svojedobno Norton.

Očekivano, taj potez se nije pretjerano dopao onim konzervativnijim Britancima. Smatrali su neprikladnim da BBC-ev voditelj 'promovira transrodnost', ali napadi na Nortona nisu bili žestoki kao na početku karijere. Većina je bila naviknuta na takve stvari od voditelja, pa su ih fotografije njega u glamuroznoj crvenoj haljini s plavom perikom samo pošteno nasmijale...

Uspješna karijera traje mu već više od tri desetljeća i prava je šteta što Graham Norton nema nekog Grahama Nortona koji bi ga ugostio. Za ljude koje sadržaj njegove programa ljuti ima jednostavnu poruku:

- Pa, Isuse Kriste, to je samo televizija - poručuje Norton, koji ne pokazuje nikakve znakove posustajanja.

Koncept svoje emisije, prepun seksualnih šala i za mnoge neprimjerenih komentara, naravno, ne misli mijenjati. Uvijek će biti onih koji se bune, koji njega doživljavaju kao osobu koja kvari društvo i promovira krive vrijednosti, ali za njih ga, reći će vam iskreno, nije briga.

