U LISTOPADU OVE GODINE

Poljski doom divovi Belzebong dolaze u Vintage Industrial Bar

Poljski doom divovi Belzebong dolaze u Vintage Industrial Bar
Jedan od najpoznatijih europskih instrumentalnih stoner/doom bendova dolazi u zagrebački Vintage Industrial Bar u srijedu, 7. listopada ove godine.

Admiral

Kad se spoje masivni doom riffovi, psihodelična atmosfera i glasnoća koja briše granice između koncerta i kolektivnog transa, rezultat se zove Belzebong. Jedan od najpoznatijih europskih instrumentalnih stoner/doom bendova dolazi u zagrebački Vintage Industrial Bar u srijedu, 7. listopada ove godine, a publiku očekuje večer teških riffova, sporih grooveova i psihodeličnog putovanja bez kočnica.

Od samih početaka u poljskom Kielceu, Belzebong su gradili reputaciju benda koji ne treba vokale kako bi isporučio veliku količinu energije. Njihov zvuk temelji se na sporim doom ritmovima, fuzz distorziji i hipnotičkim instrumentalnim dionicama. Upravo ih je taj prepoznatljiv pristup pretvorio u jedno od ključnih imena europske stoner scene.

Tri na struju u Vintage Industrial Baru: Svaki početak (ni)je težak

Prvi veliki proboj dogodio se albumom "Sonic Scapes & Weedy Grooves" iz 2011., kojim su definirali svoj “low and slow” stil, dok je "Greenferno" dodatno učvrstio njihov kultni status među ljubiteljima psihodeličnog zvuka. Kasniji album "Light the Dankness" pokazao je bend u još mračnijem i masivnijem izdanju, a novo izdanje "The End Is High" iz 2026. vodi priču korak dalje, sporije, teže i apokaliptičnije nego ikad prije.

Novi album donosi samo četiri pjesme, ali svaka od njih funkcionira kao zasebno doom putovanje. Naslovi poput “Bong & Chain”, “420 Horsemen” i “Reefer Mortis” savršeno opisuju estetiku benda – kombinaciju sludge težine, psihodelične atmosfere i humorom obojene “weedian” kulture. Kritika je album opisala kao mračniji i eksperimentalniji nastavak njihovog dosadašnjeg rada, uz još naglašeniji osjećaj kozmičkog kaosa i distorzirane psihodelije.

Belzebong iza sebe imaju nastupe na najvećim žanrovskim festivalima poput Desertfesta u Londonu, Berlinu i Antwerpenu, Brutal Assaulta te brojne europske i američke turneje. Njihovi koncerti poznati su po glasnoći, monumentalnom grooveu i atmosferi zbog koje publika često opisuje nastup kao “zvučni trip” iz kojeg je teško izaći isti.

Posebnu težinu zagrebačkoj večeri dat će i domaća podrška. Negative Slug već godinama gradi reputaciju jednog od najglasnijih i najtežih domaćih underground bendova. Njihova kombinacija dooma, sludgea, noisea i grinda idealno će otvoriti večer za ono što slijedi nakon njih.

Ulaznice za koncert možete nabaviti u Grif Baru, Dirty Old Shopu te online u sustavu Entrio.

