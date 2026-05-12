Tri na struju u Vintage Industrial Baru: Svaki početak (ni)je težak

Foto: Martina Mataković

Prvo izdanje mini festivala “Tri na struju”, održanog u četvrtak 7. svibnja uz zagrebačkom Vintage Industrial Baru, otvorilo je prostor nečemu što se danas rijetko događa spontano — večeri koja nije bila opterećena trendovima, formatima ni očekivanjima, nego čistom potrebom za glasnom i iskrenom glazbom.

Redom su nastupili Mile Mijač & Krivo društvo, Mahkey i Donkey Hot — bendovi koje je teško precizno žanrovski odrediti, ali ih je lako prepoznati po energiji koju ostavljaju iza sebe. Negdje između indie rocka, grungea i alternativnog nerva, “Tri Na Struju” zamišljen je kao prostor za izvođače koji ne pripadaju jasno definiranim okvirima — i upravo zato imaju što za reći.

Oko dvjestotinjak ljudi tijekom večeri prošlo je kroz Vintage, dovoljno da se između bine i publike stvori onaj rijedak osjećaj povezanosti koji se ne može odglumiti. Kako je večer odmicala, postajalo je jasno da se događa nešto više od običnog koncertnog lineupa. U zraku se osjećala neka nova energija, kao prvi nagovještaj vala koji tek traži svoj prostor. Bez velike buke izvana, ali s vrlo stvarnim intenzitetom među ljudima ispred pozornice.

Možda upravo tako i izgledaju važni počeci — malo siroviji, spontaniji i stvarniji.

Iza te ideje o predstavljanju svježih snaga ovdašnje alternativne scene stoji Mahir Kapetanović Mahkey koji projekt opisao riječima „Bio sam na dosta koncerata u zadnje vrijeme i primjetio sam da je u povratku ta nova struja organske muzike, pa sam krenuo skupljat ljude oko sebe, poput Vilija, Mileta koji su u istoj poziciji kao i mi. Rekoh ajmo ljudima dat mjesto i vrijeme. Tako smo pokrenuli Tri na struju, prva stanica je Vintage, a sljedeće po cijeloj Hrvatskoj i okolici.“

“Tri na struju” nastavlja se 05.06. u ljubljanskom Orto Baru.
 

