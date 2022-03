Poljubac legendi Hajduka nije pao ponovno, ali je zagrljaj

Splitska dizajnerica Monika Sablić i sugrađanin, fotograf svjetskog glasa Jadran Lazić udružili su snage u njenoj novoj kolekciji majica s printom njegovih kultnih fotografija nastale tijekom 40 godina bogate karijere. Jedna od fotografija koju su printali na majice je i ona legendi Hajduka Vilsona Džonija i Dražena Mužinića Frfe, koji su se poljubili 1973. u svlačionici pod tušem.

- To je bilo kad smo osvojili Kup i prvenstvo. To je onda bija neki đir, da se poljube u usta. To je bila zezancija. Rekao sam im: ‘Dajte jedan poljubac za slavlje’. Fotografija nema veze s onim na što aludira - rekao nam je Lazić o svojoj kultnoj fotografiji.

A što su nam nedavno rekli sami akteri fotografije?

- Mužinić je krasan momak. Reka sam mu: ‘Šta ćemo se sad ljubit u obraz, poljubi me u usta’. Sićam se slike, kako ne?! Šta će nas ko zafrkavat zbog toga. Nema šanse. Ispalo je najbolje. Koliko smo vrimena proveli zajedno po karantenama, nego šta ćemo nego se ljubit - našalio se legendarni Vilson Džoni.

On i Lazić prijatelji su dugi niz godina.

- Svaka mu čast što je jedan od vodećih fotoreportera. A ono

što smo doživjeli neka ostane među nama. O tome ćemo on i ja pričati - našalio se odlično raspoloženi Vilson.

I Dražen Mužinić itekako se dobro sjeća Lazićeve fotografije.

- Otkad mu je Tito dozvolija da snima, vrtili smo se u istom društvu. A Vilson je uvik bija raspoložen za vic. Samo šta ja volim crne, a on je bija plavi. I ženu sam tražija crnu - našalio se i Mužinić.

Pedeset godina kasnije Vilson Džoni i Dražen Mužinić Frfa susreli su se opet na Starom Hajdukovom igralištu kako bi snimili kampanju za majicu s fotografijom njihovog kultnog poljupca.

- Frfa i ja ne družimo se svaki dan, ali čujemo se, prijatelji smo. Nasmijao me prijedlog da isprintaju majice s našom fotografijom. I mogu vam reć da je cili svit gušta u toj fotografiji - rekao nam je Vilson Džoni.

Na snimanju kampanje za majice pao je prijedlog da se opet poljube, ali to se ipak nije dogodilo. Stari prijatelji srdačno su se izgrlili.

- Ponovit ćemo jednog dana - našalio se Vilson Džoni.

Njegove riječi nasmijale su Dražena Mužinića Frfu.

- Pa možemo. Šalim se. Kad si mlađi onda je sve dozvoljeno, onda nemaš pameti. Onda smo slavili, a kad se slavi sve je dozvoljeno. Ne bi bila lipa slika danas. Ali moram reći i da su se majicama oduševile moje unuke. Odmah su pale narudžbe - nasmijao se Frfa.

Osim majica s printom kultne fotografije poljupca legendi Hajduka, u ponudi će biti i majice s printom Miše Kovača, Borisa Dvornika, Olivera Dragojevića, Tome Bebića, Orsona Wellesa, Johnnyja Deppa, Davida Bowieja... sve same ‘face’ koje je snimio Lazić.