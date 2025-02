Pomagala je sestri Buffy, a u New Yorku spletkarila: Sve uloge Michelle Trachtenberg

Američka glumica Michelle Trachtenberg preminula je u svom domu u 39. godini, potvrdili su to policijski izvori za The New York Post. Glumicu je u njenom domu pronašla majka, a iako uzrok smrti još nije poznat, navodno je riječ o komplikacijama nakon operacije transplantacije jetre kroz koju je Michelle nedavno prošla.

Trachtenberg je počela glumiti sa svega tri godine. Prvi put se na televiziji pojavila u reklami za deterdžent Wisk, a potom je dobila ulogu u Nickelodeonovoj seriji ''The Adventures of Pete and Pete''.

Jedna od njenih najpoznatijih uloga zasigurno je ona Dawn Summers u petoj sezoni serije ''Buffy, ubojica vampira''. Michelle je utjelovila Buffynu mlađu sestru Dawn, a u serijji je glumila sve do njenog kraja.

Nešto mlađoj publici poznatija je po ulozi Georgine Sparks, omiljene zlice s Upper East Sidea koju je otjelovila u seriji ''Tračerica''.

Osim serija, ostvarila je uloge i u filmovima kao što su ''Ice Princess'' i ''Eurotrip''.

Njezin posljednji veliki angažman bio je 2021. godine, kada je bila izvršna producentica i voditeljica dokumentarne serije o istinitim zločinima ''Meet, Marry, Murder'', koja se prikazivala na platformi Tubi TV.

Svoju posljednju ulogu ostvarila je opet kao Georgina Sparks kada je 2022. godine HBO odlučio snimiti reboot popularne serije.