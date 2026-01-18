Obavijesti

MARKO TORJANAC: PLUS+

'Pomislio sam i na odustajanje od Planet Arta, ali publika i kolege me ‘tjeraju’ dalje'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 5 min
Od 22. do 31. siječnja u Histrionskom domu će obilježiti dvadeset godina postojanja predstava koje se izvode već 20, 15, 11 i deset godina, a Marko Torjanac nam otkriva kako je sve počelo

Kazalište Planet Art, jedno od najuspješnijih hrvatskih kazališta, čije su predstave obilježile zadnja dva desetljeća, od 22. do 31. siječnja u Histrionskom domu će obilježiti dvadeset godina postojanja predstava koje se izvode već 20, 15, 11 i deset godina. Publika će moći vidjeti velike uspješnice, a to su "Velika zvjerka", "Tko je ovdje lud?", "Ritina škola" i "Posljednja Freudova seansa" te najnovije "Ljubavna pisma" i "Tere i Luce", koje će proslaviti i svečane stote izvedbe. Planet Art za 20. rođendan časti gledatelje s po 40 ulaznica (dvije po osobi) za svaku predstavu u okviru Proslave od 22. do 31. siječnja, a ulaznice će dobiti gledatelji koji prvi dođu na blagajnu Histrionskog doma. Planet Art s radom je počeo početkom 2000.-ih, kad se u kazalištima postavljalo malo predstava sa suvremenom problemskom tematikom.

