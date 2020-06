No, najve\u0107i projekt trebao bi biti onaj u suradnji s Lions Klubom Nera. Oni su ideju pijanista Petra Klasana, da sam odr\u017ei donatorski online koncert, pretvorili u ne\u0161to ve\u0107e. Zajedno s finskom \u010delisticom Liinom Leijalom koja \u017eivi i radi u Palestini, Klasan je organizirao festival koji je po\u010deo u \u010detvrtak, a trajat \u0107e do 18. lipnja i na kojem \u0107e nastupiti glazbenici iz Hrvatske i svijeta. Klasan je na\u0161 mladi pijanist koji \u017eivi i radi u Be\u010du i sada poma\u017ee u obnovi Hrvatskog glazbenog zavoda.

Pomoć Hrvatskom glazbenom zavodu stiže sa svih strana

U zagrebačkom potresu u ožujku nastradao je i HGZ. U pomoć su priskočili mnogi, ali iznosi da se sanira šteta sežu do gotovo milijun kuna, iznos koji nije lako pribaviti

<p>Slike uništenoga krovišta, zidova, namještaja, a ponajviše oštećenih instrumenata, obišle su svijet nakon zagrebačkog potresa. Slike su to zgrade Hrvatskoga glazbenog zavoda, koja ponosno stoji u središtu Zagreba već 144 godine. Za obnovu je potrebno oko 800.000 kuna, iznos koji zavod nema.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O HGZ-U: </strong></p><p>Pomoć zato stiže sa svih strana. Inicijativu s online koncertima pokrenuo je pijanist <strong>Petar Klasan </strong>(28), kojemu pomaže zaručnica i ugledna finska čelistica <strong>Liina Leijala</strong>. Imao je kao dijete u HGZ-u prvi veliki koncert, a danas pomaže izvana. Živi u Beču, radi u Palestini.</p><p>- Pomažu svi, pridružili su nam se ugledni glazbenici iz Hrvatske, ali i cijelog svijeta, iz Japana, Amerike, Italije, Francuske, Austrije, Srbije... - kaže. Dodaje da o problemu zavoda znaju u cijelom svijetu i da umjetnici žele pomoći umjetnosti.</p><p>Ovo ravnateljstvo je odlučno u namjeri da Hrvatski glazbeni zavod ponovo izvede iz krize iako smo svjesni da će to biti naš najteži zadatak u životu, poruka je predsjednice Hrvatskog glazbenog zavoda <strong>Romane Matanovac</strong> <strong>Vučković </strong>sa službenih stranica. Snimili su nekoliko vidao koji će se objavljivati na njihovoj Facebook stranici, i pripremi su koncerti za kraj lipnja na pozornici ispred HRT-a, u sklopu 14. festivala tolerancije na zagrebačkom Bundeku bit će i nekoliko koncerata posvećenih HGZ-u, Hrvatski komorni orkestar nastupat će za zavod, a veliku kampanju pokrenuo je austrijski brend Hogl...</p><p>No, najveći projekt trebao bi biti onaj u suradnji s Lions Klubom Nera. Oni su ideju pijanista Petra Klasana, da sam održi donatorski online koncert, pretvorili u nešto veće. Zajedno s finskom čelisticom Liinom Leijalom koja živi i radi u Palestini, Klasan je organizirao festival koji je počeo u četvrtak, a trajat će do 18. lipnja i na kojem će nastupiti glazbenici iz Hrvatske i svijeta. Klasan je naš mladi pijanist koji živi i radi u Beču i sada pomaže u obnovi Hrvatskog glazbenog zavoda.</p>