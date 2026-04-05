Ponudili su mu hrpu love da se vrati u seriju, ali on je to odbio

Malcolm se vraća u sredinu za nekoliko dana, no jedno od popularnih lica iz serije ne. Novi nastavci serije 'Malcolm u sredini' stižu na Disney+ već 10. travnja, a obožavatelji kojima je obilježila djetinjstvo moći će ponovno uživati u kaotičnim odnosima između Malcolma, Reesea, Hala, Lois i ostalih. No jedno lice se nije htjelo vratiti, Eric Per Sullivan (34), koji je u originalu utjelovio Deweyja. Njega sada glumi Caleb Ellsworth-Clark.

Foto: IMDB

Kako su ranije ispričali Sullivanovi kolege sa seta, on je u potpunosti odustao od glume i fokusiran je na svoja akademska postignuća. Na prestižnom Harvardu studira književnost.

- Bavi se Dickensom i nevjerojatan je student - rekla je za Jane Kaczmarek, koja glumi Lois, za The Guardian te dodala: 'Ponudili su mu hrpu love da se vrati. Zahvalio se i odbio', pojasnila je, prenosi Page Six.

Foto: YouTube

Druga omiljena lica se ipak vraćaju u nove četiri epizode. Frankie Muniz je Malcolm, Bryan Cranston vraća se kao Hal, Kaczmarek će ponovno utjeloviti Lois, a vraćaju se i Chris Masterson te Justin Berfield kao Malcolmova starija braća Francis i Reese. Cijela priča vrti se oko sada odraslog Malcolma koji odgaja kćer.

Muniz je i prije nekoliko mjeseci za The Post komentirao činjenicu da se 'mlađi brat' ne vraća.

Foto: Instagram

- Živi jako sretan i ispunjen život daleko od reflektora. Odlučio je da se ne želi vratiti, što potpuno poštujemo - rekao je te dodao kako nitko nije ni htio vršiti pritisak na Sullivana da radi nešto što ne želi.

- Od prvog dana je dao svoj blagoslov da njegovog lika glumi netko drugi. Nadam se da ljudi neće biti previše uzrujani što se ne vraća, ali to je njegov izbor - objasnio je Muniz.

Foto: Profimedia

Sullivan je glumio u 'Malcolmu u sredini' od 2000. do 2006. godine. Posljednju ulogu imao je 2010. godine kada se pojavio u trileru 'Twelve', a nakon toga se povukao iz javnosti.