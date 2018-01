Popis je sve duži: Nova imena su Franco i Michael Douglas...

Harvey Weinstein (65) i Kevin Spacey (58) su pokrenuli lavinu optuži protiv niza glumaca. Nakon što su se osramoćeni producent i glumac povukli sa scene, a pokret #MeToo je poharao i dodjelu Zlatnih Globusa popis 'problematičnih' glumaca sve je dulji.

Foto: Petra Sch?nberger/DPA/PIXSELL

James Franco (39) koji je dobio Zlatni Globus za ulogu u „The Disaster Artist“ i na dodjeli je nosio bedž „Time's Up“ u znak solidarnosti s kolegicama prozvan je radi licemjerja. Brojne studentice njegovog nedavno zatvorenog glumačkog studija progovorile su o tome kako im je Franco uloge davao sukladno tome koliko se koja htjela razgolititi.

Glumica Violet Paley (23) prisjetila se kako je Franco njezinu 17-godišnju prijateljicu htio namamiti u hotel, radi čega se glumac ispričao, a kako je i nju, s kojom je jedno vrijeme bio u vezi, pokušao prisiliti da ga oralno zadovoljava.

Foto: instagram

- Vidio sam optužbe na društvenim mrežama, i moram reći da je to sve neistina. No, podržavam to da žene koje prije nisu mogle iznositi takve stvari u javnost, a sada imaju glas, neka ga iskoriste – rekao je pomalo neuvjerljivo pomirljivo Franco gostujući kod Stevena Colberta.

Glumca Michaela Douglasa (73) bivša je zaposlenica optužila kako je prije 32 godine masturbirao pred njome. Douglas je sam s pričom izašao u javnost kako bi 'spriječio da o lažima čitaju moja djeca i supruga.

- To se nikada nije dogodilo – rekao je Douglas koji je napomenuo kako je ona u to doba dala otkaz jer se 'htjela posvetiti drugačijoj karijeri'.

Foto: David Jensen/Press Association/PIXSELL

Za neprikladno ponašanje, vulgarnosti i agresivno dodirivanje optužen je i Dustin Hoffman (80) u čiju je obranu stao njegov kolega Liam Neeson (65).

- Mislim da u ovakvim stvarima treba znati razaznati nivoe zločina, a ovo je sada sve dobilo jedan momentum koji se pretvorio u lov na vještice. Hoffman je možda pogriješio ali njegovo se ponašanje ne može usporediti sa silovanjem ili muškarcima koji svoj položaj koriste za ucjenjivanje – rekao je Neeson i tako se svrstao uz bok francuske legende Catherine Deneuve (74) koja je rekla kako je 'silovanje jedno, ali ljudi moraju imati pravo flertati' te se izjasnila protiv ovog 'novog vala američkog puritanizma'.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

I akcijski junak Steven Seagal (65) optužen je za silovanje mlade glumice na setu filma 1993. godine, a brojne su ga kolegice, među kojima je najglasnija bila Julianna Margulies (51), optužile za neprimjerene radnje. Margulies se navodno jednom jedva izvukla iz njegove hotelske sobe gdje ju je pozvao na čitanje scenarija, a dočekao ju je polugol s pištoljem na stolu te tražio masažu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Glumice Mira Sorvino (50) i Susan Sarandon (71) te redateljica Greta Gerwig (34) javno su se pokajale radi suradnje s redateljem Woodyjem Allenom (82) kojeg već dvadeset godina njegova kći Dylan Farrow (32) optužuje da ju je seksualno zlostavljao kada je bila dijete.

- Weinsteina je sustav branio godinama dok napokon nije pao, no taj isti sustav još uvijek brani mog oca – rekla je Farrow za Allena, a njezin je brat Ronan Farrow (30) novinar koji je prvi i napisao priču o moćnom redatelju i svim njegovim žrtvama, među kojima su i desetine slavnih glumica.

Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL

Prije nekoliko dana izašla je i priča kako je predsjednik SAD-a Donald Trump (71) bivšoj porno-divi platio 130.000 dolara kako ona ne bi pričala o njihovom seksualnom susretu, a predsjednika koji se voli hvaliti o tome kako 'žene hvata za p***u' je do sada za seksualno zlostavljanje optužilo desetak žena.