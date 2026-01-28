Obavijesti

BACKSTREET BOY

Popularni član boybanda prošao je mnoge tragedije, zbog obitelji je morao zvati policiju

Piše Đurđica Sarjanović,
Popularni član boybanda prošao je mnoge tragedije, zbog obitelji je morao zvati policiju
Foto: Katja Ogrin

Nick Carter proslavio se zahvaljujući grupi Backstreet Boys, s kojom je osvojio čitav svijet. Izgradio je i samostalnu karijeru, a u medijima je bio nerijetko i zbog nesuglasica s obitelji.

Najmlađi član skupine Backstreet Boys, Nick Carter, danas slavi 46. rođendan. Iako se proslavio kao pjevač jednoga od najpoznatijih boybandova na svijetu, Carter je objavio i četiri samostalna albuma te se pojavio u nekoliko reality emisija.

Nick je rođen kao Nickolas Gene Carter 28. siječnja 1980. godine u američkom Jamestownu, a imao je četiri godine kada se s obitelji preselio na Floridu. Odrastao je u velikoj obitelji koju je komentirao u vremenima najveće slave, ističući kako njegov otac nije imao braće ni sestara je zbog toga želio puno djece. Obitelj su tijekom godina pratile i velike tragedije. Nickova sestra Leslie preminula je 2012., brat Aaron umro je 2022., a druga sestra Bobbie Jean Carter preminula jr prije dvije godine. 

IMALA JE 41 GODINU Sestra Nicka Cartera pronađena je mrtva u svojoj kući na Floridi
Sestra Nicka Cartera pronađena je mrtva u svojoj kući na Floridi

Carter je odmalena volio pjevati i plesati, što je primijetila i njegova majka te ga je vodila na nekoliko tečajeva. Nakon baleta i stepa, upisao je hip hop ples kada mu je bilo 10 godina, a nekoliko godina kasnije okušao se i kao glumac. Bio je na brojnim audicijama za manje uloge u filmovima te se pojavio u glavnim ulogama u lokalnim predstavama. "Edward Škaroruki" bio mu je prvi veći film u kojem se pojavio 1990. godine. Voditeljica plesa kod koje je išao na satove u Tampi osnovala je njegovu prvu grupu Nick and the Angels, s kojom je snimio nekoliko obrada pjesama te je nastupao u lokalnim klubovima. 

German tour kick-off of the Backstreet Boys
Foto: Christophe Gateau/DPA

Pjevač je često isticao kako su ga maltretirali u školi, zbog čega se školovao kod kuće u drugom dijelu srednje škole. Kada mu je bilo 12 godina, bio je na audicijama za The Mickey Mouse Club i za skupinu Backstreet Boys. Odlučio je okušati sreću s bendom te je odbio 50.000 dolara koje mu je nudio Mickey Mouse Club. Godinu kasnije karijeru je započeo skupa s AJ McLeanom, Brianom Littrellom, Howiejem Doroughom i Kevinom Richardsonom. Slavna petorka obilježila je boyband eru, osvojili su čitav svijet te su bili na nekoliko svjetskih turneja. I dalje su aktivni, a najviše pažnje posljednjih godina privukla je njihova rezidencija u Las Vegasu, gdje su nastupali u areni Sphere.

Tijekom čitave karijere u Backstreet Boys, Carter je gradio i samostalnu karijeru. Objavio je četiri studijska albuma, od kojih je posljednji svjetlo dana ugledao lani. Na vrhuncu karijere nerijetko su ga proglašavali jednim od najzgodnijih muškaraca na svijetu te je krasio nekoliko naslovnica časopisa.

Aaron Carter death
Foto: Anthony Harvey/PRESS ASSOCIATION

Šri se privatnoga života tiče, pjevač je ljubio Debra Lafave, Willa Ford i Paris Hilton, s kojima je bio u vezi. Godine 2008. upoznao je influencericu Lauren Michelle Kitt preko sestre. Hodali su pet godine prije nego što su se vjenčali, a njihova svadba prikazana je i u njegovom reality showu "I Heart Nick Carter". Par je u braku dobio troje djece, a danas žive u Las Vegasu. 

U LONDONU VIDEO Nick iz Backstreet Boysa plakao na koncertu zbog smrti brata, članovi benda ga tješili
VIDEO Nick iz Backstreet Boysa plakao na koncertu zbog smrti brata, članovi benda ga tješili

Imao je problema sa zakonom, a zbog nesuglasica u obitelji je zatražio zabranu prilaska za brata Aarona, koji je navodno prijetio da će ubiti tada trudnu Nickovu suprugu. 

