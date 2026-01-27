Obavijesti

Victoria i David Beckham su slomljeni: 'Primili bi Brooklyna nazad bez imalo razmišljanja'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Victoria i David Beckham su slomljeni: 'Primili bi Brooklyna nazad bez imalo razmišljanja'
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Duboko su pogođeni i šokirani, ali su odlučili šutjeti kako ne bi dodatno rasplamsali situaciju. Vole Brooklyna i boje se da bi ga mogli zauvijek izgubitI

Za dva mjeseca Brooklyn Beckham i Nicola Peltz Beckham obilježit će četvrtu godišnjicu braka. No umjesto da listaju albume i prisjećaju se sretnih trenutaka, ovaj par - barem prema tvrdnjama koje je Brooklyn Beckham iznio prije tjedan dana - i dalje nosi emocionalne ožiljke dana koji je trajno narušio njihov odnos s Davidom i Victorijom Beckham.

Foto: Instagram

Ono što je počelo kao obiteljska svađa oko vjenčanice i prvog plesa, preraslo je u otvoreni sukob zbog kojeg se cijeli svijet pita - tko je kriv?

Glasine o narušenim odnosima počele su kružiti još u svibnju prošle godine, a Brooklyn i njegovi roditelji danas komuniciraju isključivo putem odvjetnika. Sve je eskaliralo 19. siječnja, kada je Brooklyn objavio niz optužbi u kojima je javno okrivio roditelje za dugogodišnju anksioznost, kontrolu i pokušaj uništavanja njegova braka.

Foto: Instagram

Izvor blizak Victoriji i Davidu tvrdi kako su roditelji potpuno slomljeni zbog tih optužbi, a osobito ih je pogodila ova:

- Većinu života bio sam kontroliran od svojih roditelja. Odrastao sam s golemom anksioznošću. Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od obitelji, ta anksioznost je nestala - napisao je pa dodao kako ne želi pomirenje s obitelji jer napokon osjeća mir.

Foto: Instagram

Slavni par odabrao je šutnju.

- Duboko su pogođeni i šokirani, ali su odlučili šutjeti kako ne bi dodatno rasplamsali situaciju. Vole Brooklyna i boje se da bi ga mogli zauvijek izgubiti. Primili bi ga nazad bez razmišljanja - rekao je izvor blizak obitelji. No dodaje kako isto ne vrijedi za Nicolu na što Brooklyn teško da će pristati.

Nekoliko dana nakon Brooklynovih optužbi pojavili su se nasmiješeni na rođendanskoj proslavi Emme Bunton, no bol je bila očita.

Foto: Instagram

Osim toga, izvori tvrde kako se obitelji Beckham i Peltz nikada nisu uklopile. Dok Peltzovi cijene svoju privatnost, Beckhamovi su desetljećima navikli živjeti pod reflektorima.

- Oni su praktički milijarderska korporacija i strateški razmišljaju o svemu. I nemaju osjećaj da su pogriješili u odgoju djece - rekao je izvor.

