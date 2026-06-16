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POČINJE ZAGREB CLASSIC

Zagreb će dva tjedna živjeti uz vrhunsku klasičnu glazbu

Piše Davor Lugarić,
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Zagreb će dva tjedna živjeti uz vrhunsku klasičnu glazbu
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Foto: Samir Ceric Kovacevic

Ovogodišnji Zagreb Classic najdulji je dosad, traje od 19. lipnja do 3. srpnja

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Još samo nekoliko dana dijeli nas od početka jednog od omiljenih zagrebačkih ljetnih festivala. U organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ), Grada Zagreba i partnera, Zagreb Classic bit će od 19. lipnja do 3. srpnja na Trgu kralja Tomislava, gdje će građani i posjetitelji grada ponovno moći besplatno uživati u vrhunskim glazbenim izvedbama na otvorenom.

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Festival će otvoriti Zagrebačka filharmonija uz jednog od najuglednijih svjetskih interpretatora glazbe Johanna Sebastiana Bacha, iranskog pijanista Ramina Bahramija. Koncert pod nazivom Bahrami plays Bach bit će u petak, 19. lipnja, s početkom u 21 sat, uz izravan prijenos na Hrvatskoj radioteleviziji.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

Direktorica TZGZ-a, Martina Bienenfeld, istaknula je: 'Ovogodišnji Zagreb Classic donosi najveće i najdulje izdanje festivala do sada. Publiku očekuje čak devet koncertnih večeri s vrhunskim domaćim i međunarodnim umjetnicima, uz dvije generalne probe otvorene za publiku te rezervne termine za pojedine programe, u slučaju lošeg vremena. Posebno nas raduje što će publika imati priliku slušati glazbenike poput Ramina Bahramija, Danila Ree, Richarda Galliana, Poline Osetinskaye, Liye Petrove, Matilde Lloyd te opernih zvijezda Erin Morley i Lawrencea Brownleeja, čiji su nastupi redovito dio programa najvažnijih svjetskih koncertnih dvorana i festivala. Upravo takva kombinacija međunarodne izvrsnosti i domaće umjetničke kvalitete čini Zagreb Classic jednim od najznačajnijih open-air festivala klasične glazbe u ovom dijelu Europe. Pozivam sve da nam se pridruže na svečanom otvorenju 19. lipnja u 21 sat'.

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Poseban naglasak stavljen je na obilježavanje Svjetskog dana glazbe, 21. lipnja. Tog će dana Zagreb Classic prvi put dio programa preseliti i na Zrinjevac, gdje će u Glazbenom paviljonu, s početkom u 19 sati, nastupiti Playtoy Orchestra iz Italije, s programom namijenjenim najmlađoj publici.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

Večernji program na Trgu kralja Tomislava donosi koncert Bach is in the Air, jedinstveni susret dvaju uglednih pijanista, Ramina Bahramija i Danila Ree, koji će publici predstaviti djela Johanna Sebastiana Bacha u novom i inspirativnom ruhu.

Ovogodišnji Zagreb Classic donosi bogat i raznovrstan program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, mjuzikl, jazz i tango. Na festivalskoj pozornici nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambli - Orkestar i Zbor Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu, Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija te ansambl Zagrebačkoga gradskoga kazališta Komedija.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

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