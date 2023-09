Popularni trio iz 2000-ih ima novu pjesmu: 'Vratili smo se'

Pjevači Timbaland (51), Justin Timberlake (42) i Nelly Furtado (44) ponovo su se okupili nakon 15 godina i objavili novu pjesmu koja vraća u 2000-te, kad je ovaj trio vladao glazbenim ljestvicama.

Justin Timberlake, Nelly Furtado I Timbaland 2007. godine objavili su hit 'Give It To Me' koji danas na YouTubeu ima preko 150 milijuna pregleda. Svojevremeno je bio na prvom mjestu Billboardove ljestvice Hot 100.

Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION

Timbaland je u srpnju otkrio da rade na novoj pjesmi kada je objavio screenshot videopoziva na kojem su bili on, Timberlake i Nelly. Također je nekoliko puta na društvenim mrežama pisao 'vratili smo se'.

Njihova se nova stvar zove 'Keep going up', a tekst pjesme govori o usponu i pronalasku sreće nakon nevolja. Pjesma je svega jedan dan nakon objave na YouTube-u prikupila gotovo 400.000 pregleda.

Timbaland i Nelly Furtado 2006. su surađivali na pjesmi 'Promiscuous' i koja započinje riječima 'How you doing, young lady? That feeling that you giving really drives me crazy', dok u novoj verziji 2023. Timbaland na početku pjesme izgovara 'How you been young lady? Does the feeling still drive you crazy?'