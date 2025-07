Porota još nije složna! Odlučili oko četiri točke optužnice protiv Diddyja, o jednoj još vijećaju...

I dalje se čeka odluka porote u slučaju kontroverznog glazbenog mogula Seana 'Diddyja' Combsa, koji je u zatvoru završio u rujnu prošle godine, a suđenje mu je počelo u svibnju te trajalo sedam tjedana. Kako navode strani mediji, porota je donijela odluku za četiri od pet točaka optužnice, no za sada nema jednoglasne odluke za točnu optužnice prema kojoj ga se tereti za reketarenje.

Nakon 12 sati vijećanja, porota se složila oko dvije optužbe za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i dvije optužbe za prijevoz u istu svrhu. Presude nisu pročitali na sudu. Vijećanje se nastavlja, a sam sudac Arun Subramanian rekao je poroti da pokušaju doći do jednoglasne odluke.

Tužiteljstvo je predložilo da sudac uvede kontroverzan 'Allan charge', set uputa koje se daju poroti kako bi 'pritisnuli' one koji su u manjini, a imaju drugačije mišljenje, da što prije dođu do zajedničke odluke. Međutim, kako navode strani portali, ni uvođenje tih uputa ne mora biti garancija da će do odluke i doći. Protiv toga su i Diddyjevi odvjetnici koji su istaknuli kako bi radije da porota nastavi vijećati kako su i do sada.

Foto: Jane Rosenberg

Kako navodi BBC, atmosfera je bila napeta u sudnici. Diddy je sjedio pognute glave i rukama i krilu. Ranije se izjasnio na sudu da se ne osjeća krivim za ni jednu točku optužnice.

U skoro dva mjeseca suđenja, porota je čula svjedočanstva 34 ljudi, među kojima su i bivše Diddyjeve djevojke, kao što je Cassie Ventura, bivši njegovi zaposlenici te muški eskorti i federalni agenti.

Porotnici se vijećanju vraćaju u srijedu, a potencijalno će nastaviti još u četvrtak. U petak je u SAD-u državni praznik, zbog čega sud neće ni raditi.