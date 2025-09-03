Porota odlučila u sat vremena: Cardi B oslobodili su optužbi teških čak 24 milijuna dolara...

Porota u Los Angelesu oslobodila je američku repericu Cardi B svih optužbi u građanskoj parnici teškoj 24 milijuna dolara (oko 22 milijuna eura). Zaštitarka Emani Ellis tužila ju je za napad, tjelesni napad i namjerno nanošenje emocionalnog stresa nakon incidenta iz 2018. godine. Nakon suđenja koje je privuklo golemu medijsku pažnju, poroti je trebalo samo sat vremena vijećanja da donese presudu u korist glazbene zvijezde.

Slučaj se temeljio na događaju iz veljače 2018. godine ispred ginekološke ordinacije na Beverly Hillsu. Cardi B, čije je pravo ime Belcalis Marlenis Almánzar, tada je bila četiri mjeseca trudna sa svojim prvim djetetom, no ta informacija još nije bila javno poznata. Kako bi zaštitila svoju privatnost, ordinacija je bila zatvorena za druge pacijente tijekom njezina pregleda.

Foto: Instagram

Emani Ellis, koja je radila kao zaštitarka u zgradi, tvrdila je da ju je reperica napala u hodniku. Navela je da ju je Cardi B ogrebala svojim 7.5 centimetara dugim noktom po obrazu, pljunula na nju i vrijeđala je, što ju je ostavilo 'duboko traumatiziranom'. Zbog incidenta je, kako tvrdi, izgubila posao i buduće prilike za zaposlenje, te je tražila višemilijunsku odštetu za medicinske troškove, duševnu bol i izgubljene prihode.

Cardi B je na sudu priznala da je došlo do žestoke verbalne svađe ispunjene psovkama, ali je kategorički zanijekala bilo kakav fizički kontakt. Izjavila je da je bila bijesna i uplašena jer je vidjela da je Ellis snima telefonom i razgovara o njezinoj trudnoći, čime je ugrozila tajnu koju je željela sačuvati.

- Bojala sam se za svoje nerođeno dijete - poručila je tijekom svjedočenja.

Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)

Njezinu verziju priče potvrdili su i ključni svjedoci – liječnik kod kojeg je bila na pregledu i njegova recepcionerka, Tierra Malcolm. Malcolm je svjedočila da je upravo Ellis bila agresor i da je zamahivala rukama prema reperici, pri čemu je sama recepcionerka zadobila posjekotinu na glavi dok ih je pokušavala razdvojiti.

Suđenje se pretvorilo u pravi medijski spektakl, a trenuci iz sudnice postali su viralni na društvenim mrežama. Cardi B je svakog dana dolazila u drugačijoj odjevnoj kombinaciji i s drugačijom perikom, što je postalo predmet rasprave. U jednom od najbizarnijih trenutaka, odvjetnik tužiteljice upitao ju je: 'Jučer ste imali kratku crnu kosu. Danas je plava i duga. Koja je vaša prava kosa?'.

Reperica se nasmijala i objasnila da nosi perike, na što je odvjetnik odgovorio: 'U redu. Žao mi je, nisam to znao. Danas je to dobra perika.'

Mnogi su na društvenim mrežama ovakvo ispitivanje proglasili neprimjerenim, s mogućim mizoginim i rasnim podtonovima.

Sama Cardi B pružila je živopisno svjedočenje, ispunjeno duhovitim i oštrim odgovorima. Kada su je upitali kako zna da je zaštitarka fizički veća od nje, jednostavno je pokazala na vlastite oči. Njezini komentari, poput onog da je "tada imala 130 funti (59 kg)", brzo su se proširili internetom.

Foto: AMR ALFIKY/REUTERS (ILUSTRACIJA)

Podršku je dobila i od obožavatelja ispred sudnice. Jedna obožavateljica držala je natpis "If the nail don't fit, u must acquit" ("Ako nokat ne paše, morate je osloboditi"), aludirajući na poznati slučaj O.J. Simpsona. Prema izvještajima BBC Newsa, reperica je vidjela natpis i nasmijala se.

Nakon izricanja presude, Cardi B obratila se novinarima s jasnom porukom.

- Radim cijeli dan i naporno radim za svoj novac, za svoju djecu, za ljude o kojima brinem. Zato nemojte nikada misliti da ćete me tužiti i da ću se ja samo nagoditi - izjavila je.

Foto: Instagram/Cardi B

Upozorila je sve koji bi u budućnosti mogli pokušati podići 'frivolne tužbe' protiv nje.

- Sljedeću osobu koja to pokuša, ja ću protutužiti i natjerat ću je da plati - rekla je.

Priznala je da ima 'određenu reputaciju', ali je uz smijeh okupljenih novinara dodala: 'Kunem se Bogom, nevina sam.' Također je zamolila svoje obožavatelje da ne napadaju Emani Ellis ili njezinu obitelj na društvenim mrežama. Kasnije se oglasila i na platformi X (bivši Twitter), napisavši: 'Danas sam zbog ovoga propustila prvi dan škole svoje djece... ako mislite da sam ovdje da se igram s vama, BOGAMI NISAM!!'

Ova pobjeda na sudu predstavlja važan trenutak za repericu, koja se i dalje suočava s javnim i pravnim izazovima, uključujući i nedavnu tužbu zbog bacanja mikrofona na obožavateljicu tijekom nastupa u Las Vegasu. Presuda u slučaju Ellis potvrđuje njezin beskompromisni stav i šalje poruku da se, unatoč statusu zvijezde, ne smatra 'lakom metom'.