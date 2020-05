Posavec o finalu serije: 'Bit će puno preokreta. Postat ću djed'

Od finala uzbudljive domaće hit serije ''Drugo ime ljubavi'' dijeli nas samo par tjedana, a glumac Vladimir Posavec Tušek otkriva kako je bilo snimati posljednje epizode i što nas uskoro očekuje u napetoj seriji.

- Bit će preokreta, puno preokreta. Postat ću djed. Ja djed - to su mi sredili - rekao je.

Poznati glumac je u seriji utjelovio moćnog lokalnog biznismena Karla Krpana kojeg je zaručnica varala s njegovim sinom, a na pitanje što bi savjetovao svom liku, kaže: ''Ne bih mu ništa savjetovao. Taj me tip strašno nervirao''.

Otkrio je i koliko mu je bilo izazovno glumiti nekog starijeg od sebe, kako je glumiti dramatične scene, s kim je na setu najviše kliknuo i kakva je atmosfera bila na snimanju te koliko mu nedostaje glumački posao tijekom trenutne karantene...

- Izazov je bila razlika u mojim godinama i realnih Karlovih godina, to je negdje deset godina više od mene. Malo sam strahovao hoće li to 'piti vodu'... To je nekako sve ispalo okej - govori Vladimir.

U napetim epizodama ovog tjedna pogledajte posljedice Karlovog bijesa nakon što je otkrio kako su mu sin, bivša zaručnica, njezina sestra te njegova bivša zaposlenica radili iza leđa. U vrtlogu novonastalih događaja Lola postaje žrtvom vrlo nezavidne situacije, a u pomoć joj priskače Saša iako se u zadnje vrijeme prema njoj hladno ponašao. Lola se vraća na imanje, no njezin susret s Julijom odvija se u više nego napetoj atmosferi.

Irena razočarana člankom kojeg je napisala, a urednik prije objave potpuno preuredio, u gostionici među mještanima napravi pomutnju i time izazove novi problem za Karla. Kako će se sve završiti - hoće li Saša uspjeti izbaviti Lolu iz nove nevolje, hoće li mještani uspjeti iz Karla izvući istinu o spornom projektu i što će se događati s Lukom u zatvoru, pogledajte u novim dramatičnim epizodama hit serije ''Drugo ime ljubavi'' na Novoj TV od ponedjeljka do petka u večernjem terminu.