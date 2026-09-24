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Poseban zadatak i kršenje pravila: Koji tim 'Asia Expressa' večeras osvaja imunitet?

Piše 24sata,
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Poseban zadatak i kršenje pravila: Koji tim 'Asia Expressa' večeras osvaja imunitet?
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Foto: rtl
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samo tri najbrža tima koji prvi stignu do zadane lokacije za nagradu će dobiti osiguran smještaj za taj dan, a imat će priliku i osvojiti imunitet te se tako spasiti se od idućeg ispadanja

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Utrka u 'Asia Expressu' se nastavlja, a tri tima večeras od 21.15 sati bit će pod najvećim pritiskom. Naime, samo tri najbrža tima koji prvi stignu do zadane lokacije za nagradu će dobiti osiguran smještaj za taj dan, a imat će priliku i osvojiti imunitet te se tako spasiti se od idućeg ispadanja.

U isto vrijeme, ostali parovi, uz činjenicu da nisu sigurni od ispadanja, moraju sami pronaći i mjesto gdje će prenoćiti. I dok će neki biti sretne ruke, drugi će bezuspješno tražiti lokalce koji će ih pristati primiti pod svoj krov.

Foto: rtl

Kuća bez prozora i vrata, ležaj u kafiću, neočekivani prolom oblaka, smještaj bez kupaonice, krave u dvorištu ili pak dosadni kukci zbog kojih neki neće moći oka sklopiti – sve to čeka timove tijekom još jednog dana u Kambodži.

A kad svane novi dan, tri tima u borbi za imunitet čeka zadatak koji će testirati njihovu brzinu, snalažljivost, spretnost, ali i taktičnost.

Ipak, u želji da što prije stignu do cilja, jedan će par prekršiti važno pravilo – hoće li to imati posljedice na njihov rezultat?

Foto: rtl

„Fizički najzahtjevniji zadatak dosad“, poručit će jedna iscrpljena natjecateljica.

Tko će biti najuspješniji i svoj tim dovesti do velikog uspjeha, pokazat će nova epizoda showa 'Asia Express', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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