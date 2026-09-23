Utrka na prljavoj vodi u 'Asia Expressu' donosi i prljavu igru: Tko će kome zabiti nož u leđa?

Nastavlja se uzbudljiva i napeta utrka u 'Asia Expressu' večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nakon što su utrku započeli u Pursatu, a noć proveli na području Krakora, timovi danas borbu za amulet nastavljaju u Kampong Luongu. Tamo ih čeka napeti duel, a zatim i put prema Melumu, gdje se nalazi osoba s amuletom.

No prije Meluma, timove na duelu iščekuje voditeljica Antonija Blaće. „Dobro došli u Kampong Luong, plutajuće selo u kojem je voda glavna cesta“, otkriva Antonija i dodaje da je tu veslanje svakodnevica. Najbrži timovi bit će na korak do duela, no prije toga morat će sjesti u čamac, odveslati do kuće jedne gospođe i dostaviti joj košaru s rubljem „Nemojte se prevrnuti, nemojte izgubiti košaru - nije tako teško, samo je nestabilno“, upozorava Antonija.

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Zadatak će unijeti nemir među natjecatelje. „Realno smo u laganoj panici zato što znamo da je veslanje fizikala“, priznat će Meri i Đana, članice tima Slavuji. „Ako ovo izgubimo, smijat će mi se cijela dolina Neretve i svi lađari“, reći će Nikša Kaleb iz tima Zlatni dečki. Ni u timu Gazela situacija neće biti nimalo opuštenija. „Samo razmišljam o tome da se ne prevrnemo u tu prljavu vodu jer bi to bio moj kraj“, iskrena je Luna, a Katarina kaže: „To je gore od bilo koje bare, grozno“.

Istovremeno, kod Gusarica vlada potpuno drukčija atmosfera iako se suočavaju s vremenskim minusom. „Kao što smo kapitalizirale kad smo imale 10 minuta prednosti, tako će se sada sigurno osjetiti i 15 minuta zaostatka jer smo 15 minuta udaljeniji od svih ostalih od konačnog cilja“, smatra Vesna, no Borna je puno opuštenija i optimističnija: „Sve je relativno na ovakvim udaljenostima jer nekome auto dođe prije, a nekome kasnije. Puno je etapa i to se sve istopi do kraja dana.“

Foto: rtl

Ipak, prava drama i napetost tek će eksplodirati na cesti jer kad je imunitet u pitanju, milosti više nema, a savezi i kolegijalnost padaju u vodu. „Nemamo mjesta“, vikat će jedan par drugome dok budu prolazili pokraj njih iako je bilo očito da je bilo mjesta u prikolici. Ostavljeni tim odmah će shvatiti o čemu je riječ pa će razočarano komentirati: „Nisu nam stali jer su se bojali da mi ne dođemo brže.“ Ostali će se pitati zašto ih nisu povezli, a par koji je izvisio oštro će zaključiti: „Mene boli briga hoćeš li ti meni zabiti nož u leđa, meni je bitno da ja ne budem taj koji će zabiti nož u leđa.“

Foto: rtl

Osim općeg nepovjerenja, na vidjelo će ponovno izbiti stara netrpeljivost, a parovi će prst uperiti u istu osobu. „Ona želi biti glavni negativac!“ reći će Luna za Bornu.

Tko će biti najbolji u duelu, koja će se tri tima kvalificirati za imunitet, zašto će Borna ponovno naljutiti ostale natjecatelje i hoće li netko pokleknuti pod pritiskom? Nova uzbudljiva epizoda showa 'Asia Express' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već je dostupna za gledanje na platformi Voyo.