Poslala božićnu poruku: 'Treba zakopati stare ratne sjekire...'

Kraljica Elizabeta II. (93) obratila se javnosti povodom Božića te rezimirala 2019. godinu. Izjavila je kako joj je drago što postoji još mladih aktivista poput Grete Thunberg te koliko je ponosna što je s princom Philipom (97) pozdravila još jedno unuče u obitelji, pritom misleći na sina princa Harryja (34) i Meghan Markle (38), Archieja.

- Dvjesto godina od rođenja moje prabake kraljice Viktorije, princ Philip i ja sretni smo što smo dočekali osmo praunuče u našoj obitelji - izjavila je kraljica te dodala kako cijela poanta Božića leži u rođenju djeteta.

- Kako je stigao Božić, crkvene zajednice širom svijeta udružile su se u pjevanju pjesme 'It Came Upon The Midnight Clear'. Božićne pjesme ne pjevaju samo o rođenju Isusa Krista, već šalju poruku mira i ljubavi - izjavila je kraljica u svojem govoru. Smatra kako je ovo pravo vrijeme da se zakopaju ratne sjekire.

- To je pravovremeni podsjetnik na to kakve se sve pozitivne stvari mogu postići kad se ljudi udruže u dugu prijateljstva i pomirenja. I kako se svi radujemo novom desetljeću, treba se prisjetiti da mali koraci, a ne veliki skokovi, dovode do trajne promjene - zaključila je kraljica koja za vrijeme Božića najviše voli popiti koktel pod nazivom 'Zaza'. On je mješavina slatkog, francuskog, crvenog vina i džina.

Za razliku od nje, njezin suprug strastveni je ljubitelj piva, a čak ima i jedno omiljeno - Boddingtons. Međutim, ove godine princ neće prisustvovati božićnom slavlju. Do Božića će biti u bolnici jer je doživio prometnu nesreću. Rekao je kako ne želi posjete obitelji, već da sami imaju tradicionalno slavlje uoči blagdana.

