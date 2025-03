Poslastica u Petom Kupeu za ljubitelje undergorund zvuka: Gene on Earth stiže u Zagreb

Nakon spektakularnog otvaranja s francuskom zvijezdom Traumerom, Piknik se vraća u Peti Kupe ove subote, u mjesto koje je nedavno proglašeno najboljim regionalnim klubom godine po kultnom Resident Advisor portalu. Ovaj renomirani event serijal nastavlja svoju sezonu u petak, 15. ožujka, donoseći vrhunski glazbeni lineup koji predvode Gene on Earth, Valentino Kanzyani i rezident DJ Dikka.

Foto: piknik

Gene on Earth, američki DJ i producent sa stalnom adresom u Berlinu, jedan je od najtraženijih izvođača na underground house sceni, trenutno rezident u Berghainu u Berlinu. Njegova specifična kombinacija groovy ritmova i psihodeličnih melodija oduševljava publiku diljem svijeta, a zagrebačkoj publici donosi svoj prepoznatljiv zvuk, i to prvi put! Inače, Gene on Earth je svirao samo i isključivo na Dimensions Festivalu u Tisnom.

Uz njega nastupa i Valentino Kanzyani, slovenska techno i house ikona, poznat po vrhunskom selektiranju ploča i setovima koji donose nevjerojatnu atmosferu na plesni podij. Njegova duga karijera i nastupi na najvećim svjetskim festivalima i klubovima jamstvo su da će noć u Petom Kupeu biti nezaboravna.

Foto: piknik

Naravno, neizostavni dio Piknik priče je Dikka, rezident DJ Piknika i jedan od najperspektivnijih regionalnih umjetnika, koji svojom selekcijom uvijek podiže atmosferu i priprema publiku za vrhunac večeri.

Organizatori Filip Pečenec i Jakša Radić iz Piknika istaknuli su: "Ovo je nastavak naše priče u Petom Kupeu, klubu koji je postao ne samo simbol vrhunske produkcije, već i mjesto okupljanja prave glazbene zajednice u našoj regiji. Gene on Earth i Valentino Kanzyani donose van serijsku selekciju i vjerujemo da će ova noć ostati u pamćenju svim posjetiteljima."

Foto: piknik

Piknik iznenađuje iz dana u dan, a najnovija objava donosi kolaboraciju s poznatim „We Love Sound“ festivalom, organizatorima legendarnog Sonus Festivala u Hrvatskoj. Ova glazbena suradnja kulminirat će 18. travnja najvećim underground eventom u Hrvatskoj, koji će se održati na kultnoj lokaciji Jadran Filma. Očekuje nas noć ispunjena vrhunskom selekcijom izvođača i spektakularnom produkcijom kakva se rijetko viđa na ovim prostorima.

Piknik je postao prepoznatljiv po svojoj vrhunskoj produkciji, ležernoj, ali intenzivnoj atmosferi i beskompromisnoj ljubavi prema kvalitetnoj glazbi. Inspiriran idejom zajedništva i autentičnog clubbing iskustva, Piknik donosi spoj vrhunskih izvođača, vizualne estetike i besprijekornog zvuka.

Uz glazbeni program, posjetitelji će moći uživati i u vrhunskoj ponudi pića, a poseban partner večeri je Arete Puro, ekskluzivni hrvatski gin koji će biti dostupan po promotivnim cijenama.

Očekuje se veliko zanimanje za ovaj događaj, a ulaznice su dostupne putem Entrio sustava! Sve early bird i first release ulaznice su odavno prodane pa požurite jer je karata još malo.