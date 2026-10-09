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'MOJA JEDINA'

Posljednja Baretova pjesma je dobila novo značenje: 'Neki je doživljavaju kao odlazak...'

Piše Stela Kovačević,
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Posljednja Baretova pjesma je dobila novo značenje: 'Neki je doživljavaju kao odlazak...'
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Split: Goran Bare i Majke održali koncert na Gripama | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/ilustracija
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Pjesma je premijerno predstavljena 8. prosinca 2025. u emisiji 'Top Day', a dan kasnije objavio ju je Croatia Records. Bio je to njegov prvi novi singl nakon albuma 'Nuspojave' iz 2018. godine

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Posljednja pjesma koju je Goran Bare objavio za života, 'Moja jedina', nakon njegove smrti dobila je novo značenje. Singl objavljen u prosincu 2025. trebao je najaviti novo poglavlje njegove karijere i povratnički album, no ostao je posljednja pjesma kojom se obratio publici.

Pjesma je premijerno predstavljena 8. prosinca 2025. u emisiji 'Top Day', a dan kasnije objavio ju je Croatia Records. Bio je to njegov prvi novi singl nakon albuma 'Nuspojave' iz 2018. godine.

Za razliku od mnogih pjesama Majki obilježenih buntom i nemirom, 'Moja jedina' donijela je nježniji, melankoličniji zvuk. Bare je objasnio da je posvećena svim ljudima koji su mu važni, a ne samo jednoj osobi.

Pjesma je o svim ljudima kojima ja značim i koji meni nešto znače. Poručuje kako im želim sve najbolje i bit će uvod u album - rekao je prilikom predstavljanja singla.

O značenju pjesme nije želio odlučivati umjesto slušatelja.

- Neki je doživljavaju kao ljubavnu, neki kao odlazak - kazao je u jednom radijskom razgovoru, a upravo te riječi danas, nakon njegove smrti, dobivaju dodatnu težinu.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Tekst pjesme napisao je Bare, dok glazbu potpisuje s basistom Marijem Rašićem. U skladbi se isprepliću rock, blues i jazz, a pratio ju je crno-bijeli videospot snimljen u Rijeci.

'Moja jedina' ostvarila je i zapažen radijski uspjeh, dosegnuvši osmo mjesto ljestvice HR Top 100 u prosincu 2025. godine. Bare je tada najavljivao novi album radnog naslova 'Potop', no izdanje nije objavljeno za njegova života, pa je pjesma ostala njegovo posljednje službeno glazbeno izdanje.

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