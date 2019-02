Bijele ruže za Roberta: Kolege i prijatelji oprostili se suzama

Nekoliko stotina ljudi okupilo se na zagrebačkom groblju Miroševac kako bi se oprostilo od glumca Roberta Budaka, koji je u nedjelju ujutro iznenada preminuo u 26. godini života.

Plač, tuga i jecaji. Od glumca su se s bijelim ružama oprostili članovi obitelji, prijatelji te glumačke kolege. Neki su od tuge jedva stajali na nogama.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Za posljednji pozdrav glumcu, kolegi i prijatelju stvorio se dugačak red. Svi su mu željeli odati počast.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Od Budaka se oprostila: Lucija Stefania Glavich, Lujo Kunčević (28), Rene Medvešek (55), Slavko Sobin (34), Roko Sikavica (24), Dino Jelušić (26), Vedran Mlikota (49), Martina Čvek (32), Damir Šaban (60), Kristijan Ugrina (46), Asim Ugljen (36), Urša Raukar (58), Dado Čošić (31), Amar Bukvić (37), Dragan Despot (62), Krešimir Dolenčić (57), Adnan Prohić (29) , Tara Thaller (21) i mnogi drugi.

Od pokojnika se oprostio i gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić (63).

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Suze su lile s lica žena i muškaraca, teško je svima prihvatiti da Budaka više nema. Kolona ožalošćenih zajedno sa zborom pjevala je 'Ave Maria'.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Prijatelji su održali počasni govor za Roberta, a zatim su svi otpjevali pjesmu Olivera Dragojevića 'Moj lipi anđele', a Drago Ćošić u naručju je držao Robertovu fotografiju, a uz njega je stajao Adnan Prohić.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Tuga ostaje i vraća se, udara onda kada ne očekuješ, a javlja se kad ju zaboravljaš. Tuga je riječ koju ćemo prepoznati u sebi. Redatelji, glumci, kolege, klasa, družina, Robijev Faust, Hamlet, Shakespeare, te erupcije i energije u licu imao je samo on. I U tekstovima koje je tumačio kao da je i on sam napisao. Tuga nas satire, danas kad ga nema. Htjeli smo biti kolege na sceni s njim ili u publici, životu. Htjeli smo mu sve ponuditi od uloga do samih sebe. Tužni smo jer smo mu premalo pljeskali i premalo slavili. Robi je bi taj 'Mi'. Pokoj vječni daruj mu Gospodine, a ja te molim za njegov vječni let, to mu daruj Gospodine jer let je njegov pokoj. Za let si dušu stvorena. Zbogom dragi moj - rekao je prvi prijatelj.

- Dragi Robi, upoznali smo se prije dvije godine. Došao sam pogledati predstavu i upoznao nas je Kiki i rekao mi "Ovo je naš novi član i kolega Budak", bio si u stilu punkera, takva frizura. Nije neka razlika s nama, par desetljeća ali kaj smeta, nije bio problem. Učili smo skupa, kad si gledao "Hadersfild" podsjetio si me na veselje i igru, autentičnost duše. Sve bi ovo što govorim bilo previše nebitno da svi ne mislimo tako. Donio si nam veselje, podsjetio nas na radost i da radimo najljepši posao na svijetu. Poput munje si zablistao i podsjetio nas da ne zaboravljamo sebe. Nećemo te nikad zaboraviti - poručio je pred svima drugi prijatelj.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

- Kad smo bili prva godina akademije bili smo različiti ljudi, nigdje veze, svaki u svom filmu. Da smo se našli u drugom kontekstu ne bi bili dio ovog društva. Na prvi pogled smo se spojili, svi mi 'čudni', u grupu koja se sastojala od nekih dalekih rođaka. Posljednjih nekoliko dana kad smo čuli vijest pretresali smo stare priče, fotografije i snimke. Sve je vodilo do tebe, sve je uvijek i kretalo od tebe. Svojom suludom energijom toliko si zabilježio naše zajedničko vrijeme, a da nisi ti bio u centru pozornosti. Puno smijeha i uspomena ti dugujemo, hvala ti Robi. Gorio si tako intenzivno da si izgorio prije svih ostalih. Nisi bio anđelak koji je pao s neba, bio si luđak, genijalac. Ostavio si iza sebe svoje najbliže. Toliko se toga od tebe očekivalo o toliko si toga mogao dati. Bogatiji smo zato što smo te poznavali. Sretan ti put - tužnim glasom pričala je prijateljica.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Velika tragedija. Otac ga je pronašao u obiteljskoj kući. Još se ne zna uzrok smrti. Kao da sam izgubio nekog najbližeg - rekao nam je Zijad Gračić (59), koji je s Robertom igrao u predstavi 'Taksimetar' Gorana Vojnovića u režiji Matka Raguža i produkciji Teatra Exit iz Zagreb. Za tu je ulogu dobio nagradu hrvatskog glumišta 2017. za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina.

Foto: Privatni album

Nastupao je u predstavama 'Sherlock Holmes', 'Alisa u zemlji čudesa', 'Romeo i Giulietta', 'Tit Andronik' i 'Zdrav i čisti dom' u ZKM-u. Dobio je i nagradu hrvatskog glumišta 2017. godine za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina, za ulogu u predstavi 'Taksimetar' Gorana Vojnovića u režiji Matka Raguža i produkciji Teatra Exit iz Zagreba.

Foto: ZKM

Glumio u filmovima 'Zagreb Cappuccino', 'Mala kavana' i 'S one strane' te serijama 'Stipe u gostima' i 'Horvatovi'. U subotu navečer igrao je u predstavi Rene Medvešeka 'Huddersfield' u ZKM-u, dok je nedjeljna izvedba otkazana.