Posljednji Ivin intervju: Ja sam pri kraju karijere, gotov sam...

Treba pružiti ruku kolegi i prijatelju. Ne treba fakultet za ovaj posao. Ne bih želio pričati o tome što mislim o sapunicama jer sam pri kraju svoje karijere, gotov sam. Ali da znaju mladi glumci koji se prave pametni i popularni pred ljudima. To je zapravo najgore smeće na svijetu, pojasnio je glumac Ivo Gregurević.

Naime, osim pretpremijere filma 'Za ona dobra stara vremena', prikazan je i posljednji intervju glumca koji je preminuo početkom siječnja. Između ostalog, istaknuo je kako se puno toga promijenilo od njegovih početaka kada se snimalo samo s jednom kamerom.

- S Edom Galićem sam snimao već prije. Danas je suvremena tehnika, snimi se jedna drama za tri dana, za dva.. Ma za jedan dan se sve snimi. On radi precizno, imam jedan scenarij za njega. O jednom radniku. On može iz svega izvući najbolje ako ga zanima - šalio se Ivo. Iako ne pamti možda sve detalje i scenarije svih uloga, kaže da je snimio oko 260 serija, drama i filmova. Osvrnuo se i na odlazak mladih iz zemlje.

- Odlaze zbog ne dobivanja posla, ima dosta krađa u privredi, politici. Zbog malih plaća, primanja i posla odlaze, ali evo u Osijek se ljudi već vraćaju. Potrajat će taj proces, ali dio će se vratiti - objasnio je Gregurević. Mladim glumcima poručio je i da je film taj koji će ostati zauvijek.

- Tamo se donekle radi kako treba, ali ako ste na televiziji, morate paziti na svoju karijeru jer se ona stvara postepeno. Jedino to bih im rekao - kaže. Ipak priznao je kako je rijetko kada sam doživio emociju na filmu.

- Imaš kadar na početku, pa u sredini pa na kraju filma. Rascijepano je, treba se znati u kojem trenutku ide koja emocija. Tako da, sve je to malo zbrda-zdola - objašnjavao je. Prije nego što bi prihvatio ulogu, pomno bi proučavao scenarij, stalno bi mu bio na pameti.

- Dobio bih scenarij u ruke i onda bi razmišljao o liku, kako i na koji način on govori. Rijetko kad nalazim slične ljude tom liku pa ja to onda odradim iz mog osjećaja prema liku. Teško je to objasniti. Ali konstantno razmišljam o ulozi - potvrdio je.