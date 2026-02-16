Obavijesti

OBJAVILA PAR SNIMKI

Poslušajte kako Zorja izvodi pobjedničku pjesmu Andromeda

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Pjesma 'Andromeda' i grupa Lelek predstavljat će Hrvatsku na Euroviziji u Beču u svibnju. Među autorskim timom iza pjesme stoji i Zorica Pajić, umjetničkog imena Zorja...

Hrvatska je u nedjelju navečer dobila svoje predstavnice na Euroviziji u Beču ove godine. Grupa Lelek pobijedila je na Dori s pjesmom 'Andromeda', dobivši najviše bodova i publike i stručnih žirija. One su se nakon pobjede zahvalile nekoliko puta cijelom svom timu koji je naporno radio s njima mjesecima na ovoj pjesmi, a jedna članica tima privukla je i veliku pozornost cijele regije. 

Tko je Zorja? 

Naime, među timom grupe Lelek je i Zorica Pajić, poznatija kao Zorja, jedna od najcjenjenijih mlađih srpskih kantautorica. Ona je rođena 1996. u Beogradu, a postala je poznata nakon sudjelovanja u popularnom natjecanju 'Zvezde Granda', gdje je osvojila peto mjesto prema glasovima publike. Svoje umjetničko ime odabrala je prema Zorji, slavenskoj božici jutarnje svjetlosti i novih početaka, navodi Joomboos

DORA 2026 Lelek idu na Eurosong: 'Svaka ima svoj zadatak u grupi ovisno o danima u ciklusu'
Lelek idu na Eurosong: 'Svaka ima svoj zadatak u grupi ovisno o danima u ciklusu'

Ona je diplomirala na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, na odsjeku za violinu, a iako je cijenjena vokalistica, ovo će joj biti prvi odlazak na Eurosong. Dva puta se natjecala na srpskom izboru za Pjesmu Eurovizije, s pjesmom 'Zorja' 2022. godine te 2024. s pjesmom 'Lik u ogledalu' i oba je puta završila treća. 

Zorja i njezin suprug Lazar Pajić pridružili su se autorskom timu iza 'Andromede', a na društvenim mrežama je ova glazbenica objavljivala i kako izvodi tu pjesmu s Marinom Novakovićem, kojeg je javnost još 2018. upoznala u Big Brotheru, a s grupom Lelek je nedavno objavio pjesmu 'Tane'. Na toj je pjesmi također radila Zorja. 

NIŽU SE REAKCIJE Pobjeda Lelekica uzburkala je regiju: 'Presedan u Hrvatskoj'
Pobjeda Lelekica uzburkala je regiju: 'Presedan u Hrvatskoj'

Na par snimki koje je Zorja objavila na svojem Instagramu, vide se ona i Marin kako 'a cappela' izvode pobjedničku 'Andromedu', a u komentarima je sve prepuno komplimenata. 

Eurovizija 2026. održat će se u Beču u svibnju. Polufinala će se odvijati 12. i 14. svibnja, dok je finale 16. svibnja. 

POZNATO LICE FOTO Tko je Tomislav Roso? Bio je u Big Brother kući, a sada s Lelek ide u Beč na Eurosong
FOTO Tko je Tomislav Roso? Bio je u Big Brother kući, a sada s Lelek ide u Beč na Eurosong

