Poslušajte pobjedničku pjesmu Dore: Koja je bila vaš favorit?

Pobjednik ovogodišnje Dore je Damir Kedžo (32) s pjesmom 'Divlji vjetre'.

- Mama, pobijedio sam na Dori - izjavio je Kedžo kojemu je cijeli život bila želja pobijediti na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije. Neki smatraju kako je najveća prednost ove pjesme što je na hrvatskom, dok se drugi s tim ne slažu.

- Volim Kedžu al pjesma je dosadni užas. Predviđam fijasko u Rotterdamu. Pravimo istu grešku kao prošle godine. Hrvati su loši sa izborima - političkim ili glazbenim, nema razlike - samo su neki od komentara.

Mnogi su navijali za 17-godišnju Miju Negovetić 'When it Comes to You' koja je uvjerljivo pobijedila kad su glasovi žirija u pitanju.

Na trećem mjestu bila je i Indira s pjesmom 'You Will Never Break My Heart', no nije se uspjela približiti Miji i Damiru koji su dobili najviše glasova publike.

Visoko se plasirala i pjesma 'Zovi ju mama' pjevačice Aklee Neon koja je osvojila ukupno 13 bodova.

Na ovogodišnjoj Dori je nastupila i grupa Colonia s pjevačicom Ivanom Lovrić. Crvenokosa glazbenica na pozornici je nastupila u odjevnoj kombinaciji istih boja, a za izvedbu 'Zidina' osvojila je 12 bodova.

Na šestom mjestu našla se Elis Lovrić koja je probila led pjesmom 'Jušto'.

Glazbenik Nikola Marjanović pokušao je osvojiti priznati kipić pjesmom 'Let's forgive'.

Odmah iza Marjanovića smjestila se glazbenica Lorena Bućan s izvedbom 'Drowning'.

Na samoj sredini ljestvice našla se Đana s pjesmom 'One' koja je za nastup obukla izazovni prozirni kombinezon sa šljokicama.

Jure Brkljača i pjesma 'Hajde nazovi me' našli su se na devetom mjestu.

Unatoč tome što je gradonačelnik Milan Bandić navodno stavio 50 kuna na pobjedu Zdenke Kovačiček s pjesmom 'Love, Love, Love', glazbena diva našla se na dnu ljestvice.

Bolje nije prošao ni Bojan Jambrošić koji je nastupio drugi s pjesmom 'Više od riječi'.

Dovoljan broj bodova nije skupila ni pjesma 'Coming home' mladog Edija Abazija.

Alen Vitasović i Božidarka Matija Čerina s pjesmom 'Da se ne zatare' osvojili su mali broj bodova kod žirija, no dobili su čak 13 bodova publike što im ipak nije bilo dosta da se plasiraju u sam vrh.

Posebno iznenađenje na Dori bio je trio Lorenzo feat Dino Purić i Reper iz sobe koji su izvedbom 'Vrati se iz Irske' na šaljivi način htjeli ukazati na probleme mladih u Hrvatskoj, no njihova izvedba, čini se, nije naišla na odobravanje publike.

POGLEDAJTE 24 PITANJA S DAMIROM KEDŽOM: