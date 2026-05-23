Niall Horan objavio pjesmu o preminulom Liamu Payneu: 'Nisam ti stigao reći zbogom...'

Irski pjevač i tekstopisac Niall Horan (32) objavio je novu pjesmu 'End of an Era', koju je posvetio preminulom kolegi iz benda One Direction, Liamu Payneu.

Pjesma, koja je treći singl s njegovog nadolazećeg četvrtog studijskog albuma 'Dinner Party' koji izlazi 5. lipnja 2026. godine, nostalgično se osvrće na njihove mlađe dane dok pjeva o tome kako se "stvari mijenjaju preko noći".

"Čini se kao da puštamo stvari koje ne bismo trebali, jedan dah i gotovo je, kraj jedne ere", glasi refren pjesme koja je izazvala snažne emocionalne reakcije obožavatelja diljem svijeta koji su na društvenim mrežama podijelili svoju tugu i sjećanja.

Liam Payne preminuo je u listopadu 2024. u dobi od 31 godine nakon pada s balkona svoje hotelske sobe na trećem katu u hotelu CasaSur Palermo u Buenos Airesu, Argentina. Njegova smrt šokirala je njegove bivše kolege iz benda i obožavatelje, a Horan je tada na Instagramu izjavio kako se vijest "jednostavno ne čini stvarnom" te je smrt svog prijatelja opisao kao "slamanje srca".

"Liam je imao energiju za život i strast prema poslu koja je bila zarazna. Bio je najpametniji i uvijek je činio da se svi osjećaju sretno i sigurno", napisao je tada Horan.

"Sve zbog čega smo se smijali tijekom godina, ponekad zbog najjednostavnijih stvari, stalno mi se vraća u misli kroz tugu. Zajedno smo ostvarili svoje najluđe snove i zauvijek ću cijeniti svaki trenutak koji smo imali. Takvo prijateljstvo i povezanost ne događaju se često u životu", podijelio je pjevač.

U razgovoru za GQ u ožujku, autor hita 'Slow Hands' otkrio je da je njegov novi singl inspiriran tugom koju je osjećao nakon Payneove smrti, dodajući kako se nakon tragične vijesti "malo povukao u sebe" kako bi procesuirao gubitak i nosio se s golemim valom suosjećanja obožavatelja.

Horan je otkrio kako je pjesma zapravo napisana prije nekoliko godina u suradnji s Julianom Bunettom i Johnom Ryanom, no nakon Payneove smrti, ponovno su je obradili kako bi odražavala njihovu zajedničku tugu i sjećanja. Objasnio je da je pisanje konačne verzije pjesme bilo "oslobađajuće" i način da proslave Payneov život.

U istom intervjuu prisjetio se i svog posljednjeg susreta s Payneom, koji ga je posjetio samo nekoliko dana prije tragičnog pada. "Bilo je sjajno. Činio se u dobroj formi i dobro smo se nasmijali, prisjetili se starih dana", rekao je Horan, dodavši da je za Payneovu smrt saznao dok je gledao televiziju u svom krevetu.

"Samo se sjećam da sam dobio poruku. I pomislio sam: 'Što?'... Jednostavno nisam mislio da je stvarno. Za nekog tako mladog ne očekujete da ćete čuti da je preminuo, pogotovo netko koga ste tek vidjeli. Prošao sam put od šoka preko tuge do bijesa", podijelio je pjevač, a piše Page Six.