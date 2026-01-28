Posrnula dječja zvijezda otkrila: 'Smršavila sam 13 kilograma'

Bila je jedna od dječjih zvijezda za kojima se uzdisalo. Imala je sve, hit-serije, filmove, naslovnice i status djevojke koju svi vole. Danas se Amanda Bynes u javnosti pojavljuje rijetko, ali kad se pojavi uvijek izazove reakcije. Ovoga puta razlog su nove fotografije i video na kojima izgleda osjetno mršavije.

- Inače ne volim paparazzo fotke jer sam tada imala oko 82 kilograma, ali sad sam uz Ozempic smršavila skoro 13 kila. Sad imam 69 kilograma. Znam da još nisam mršava, ali ova fotka mi je prava inspiracija - napisala je Bynes.

Foto: Instagram

Promjenu je pokazala i u videu na Instagramu. Pozirala je u kratkim hlačicama i kratkom topu s uzorkom te čizmama do koljena, a istaknula je i ravan trbuh. Kombinaciju je upotpunila maskom za lice, kapuljačom, plavom prozirnom jaknom sa šljokicama i crnom Dior torbicom.

Iza slike nekadašnje simpatične dječje zvijezde stoji mnogo teža priča. Godinama se borila s ovisnošću o alkoholu i drogama, imala niz problema sa zakonom i više puta završila na liječenju. Nakon ozbiljnih incidenata bila je pod skrbništvom čak devet godina, koje je sud tek nedavno ukinuo.

Foto: /PRESS ASSOCIATION