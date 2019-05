Bitka za prijestolje završila je neočekivanim izborom vladara

'Igra prijestolja', jedna od najkrvavijih 'igara' svih vremena, dočekala je kraj. U bitci za tron pobijedio je lik za kojeg se to najmanje očekivalo - Bran Stark, nepokretni dječak koji nikada nije ni iskazao želju za prijestoljem.

Možda će upravo zbog toga on biti najbolji vladar Westerosa, jer svi dosadašnji kraljevi i kraljice, a i oni koji su to htjeli postati, imali su neutaživu želju za moći. To ih je koštalo života, što je potvrdila i posljednja epizoda, u kojoj umire Daenerys Targaryen, poznatija kao 'Majka zmajeva' i lik koji je do samog kraja imao najveće šanse za prijestolje.

Iako je pobijedio u igri za tron, Bran ipak nije zasjeo na njega. Naime, nakon što je jedini preživjeli zmaj vidio da mu je 'majka' umrla, pobjesnio je pa je rigajući vatru spalio Željezno prijestolje. To je svakako jedna od zanimljivijih scena u posljednjoj epizodi, jer osam sezona trajala je borba za tron koji je na kraju uništen u sekundi.

Zanimljivo je i da Bran nije jedini Stark koji je postao kralj. Nakon što su ga proglasili vladarom Westerosa, njegova starija sestra Sansa otvoreno mu je rekla da se Oštrozimlje, odnosno dinastija Stark, neće pokoriti kralju Sedam kraljevstva te da će biti nezavisni entitet. Očekivano, Sjever je kasnije kao svoju kraljicu proglasio upravo Sansu pa je Bran postao vladar šest kraljevstva. Sve u svemu, epizoda je bila puna iznenađenja, a nije nedostajalo ni gafova.

Nakon što se u četvrtoj epizodi osme sezone u kadru 'stvorila' kava poznatog brenda, u posljednjoj epizodi gledatelji su u jednoj sceni 'počašćeni' plastičnom bocom. To je dovelo brojne fanove do zaključka kako su tvorci 'Igre prijestolja' izgubili interes te da je osma sezona potpuni promašaj. Ipak, nedvojbeno je da će se još dugo pričati o seriji koja je gledateljima prikazala intrigantne likove sklone incestu, pedofiliji, homoseksualizmu, ubijanju članova obitelji i drugim kontroverznim scenama.