Potraga obitelji Puhalo: Hvala vam što čuvate tatin glas!

Upravo mi se javio jedan dečko iz Šibenika! Pročitao je članak - ima kod sebe cijelo blago! Crtići su mu hobi još od djetinjstva. Kaže da danas te stare crtiće gledaju njegova djeca i vesele se. Pa kaj to nije super?!

Poruka je to Tine Puhalo, kćeri Vladimira Puhala, koji je Zekoslavu Mrkvi posudio glas. Obitelj se obratila HRT-u za snimke tih crtanih filmova u kojima njihov otac i djed izgovara legendarnu rečenicu: "Kaj te muči, Njofra", no odgovorili su im kako tih snimaka nemaju. Tina Puhalo potom je na društvenim mrežama zamolila sve koji imaju nešto od tih crtića da joj se jave, a gospodin iz Šibenika reagirao je na tekst iz 24sata i razveselio ponosnu obitelj Puhalo. Tinu i sestru joj Ivu, nekad vrhunsku tenisačicu, a danas team menadžericu hrvatske nogometne reprezentacije.

- Krešimir Bilić javio mi se porukom na društvenim mrežama i pitao jesam li ja ta Tina Puhalo. Oduševilo me što je mlad, devedeseto je godište, a ima taj hobi i zna za te crtiće iz tog vremena. Javilo se još mnogo ljudi, čuvaju uspomenu na glas našega tate i djeda, među njima, samo da spomenem, je i Morana Zibar - rekla nam je Tina Puhalo pa nastavila:

- Hvala im svima koji su se javili. Sad ćemo organizirati obiteljsko gledanje tih crtića.

Unuci Lea, Fran, Filip i Lucija znaju za djedov rad, ali "okidač" za ovu akcija bila je mala Jana.

- Šalim se kako smo Iva i ja zajedno postale bake. Jana je kći od Lee, rođena je 17. listopada prošle godine, dakle sestra Iva je 'službeno' baka, ali i ja si svojatam tu ulogu. Želimo da uskoro i ona vidi tko joj je bio djed - priča nam Tina.

A kad već to nemaju na HRT-u, kojemu se Tina obratila s molbom da otkupi te snimke, veličinu i značaj Vladimira Puhala dokazuje činjenica da "nepoznati" i "obični" ljudi čuvaju te snimke i prikazuju djeci. Krasan je primjer Krešimir Bilić iz Šibenika, no tu je puno ljudi koji su se javili Tini, a imali su neke snimke i bili voljni pomoći.

- Ljudi se rado odazivaju. Obitelj će raditi na monografiji za tatu, već smo počeli skupljati građu. Tatin kolega, glumac Otokar Levaj već je poslao tekst, zamolit ćemo i Radu Šerbedžiju da napiše nešto, tu je još naš susjed, karikaturist Petar Pismestrović, u kontaktu sam s redateljicom Zekoslava Mrkve Biserkom Vučković, s kojom me spojila glumica i pjevačica Ivana Starčević. Tata je stvarno bio svestran, gluma je samo jedan aspekt koji ćemo obuhvatiti, ima i taj sportski, igrao je tenis, bio i trener - kaže nam Tina Puhalo.

Matično kazalište Vladimira Puhala bila je zagrebačka Komedija. Poznat je, osim po glasu Zekoslava Mrkve i "Kaj se ljutiš, Njofra?", po ulogama u vestern komediji "O, kaj", mjuziklu "Guslač na krovu", serijama "Gruntovčani", "Kapelski kresovi"...