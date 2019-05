Potvrdio menadžer: 'Moguće je da Britney više neće nastupati'

Američka pjevačica Britney Spears (37) nedavno je izašla iz psihijatrijske ustanove u kojoj je provela mjesec dana i kamo se sama prijavila jer se teško nosila s bolesti oca Jamieja Spearsa (66). Jamie je prije nekoliko mjeseci imao rupturu debelog crijeva i proveo 28 dana u bolnici nakon operacije, no također upravo je njezin otac taj koji s timom liječnika i odvjetnika brine o pjevačici. To je tako od 2007. godine kad je američka pjevačica imala javni živčani slom i završila u bolnici.

U posljednje vrijeme šuškalo se kako će se Britney zbog novonastale obiteljske situacije povući u mirovinu i to uoči 20. obljetnice glazbene karijere, a glasine je potvrdio njezin dugogodišnji menadžer Larry Rudolph (55).

- Britney se ne osjeća dobro ni psihički ni fizički te nije u stanju održavati koncerte. Prošle godine kad je planirala turneju zvala me skoro svaki dan. Bila je uzbuđena. No, nije me nazvala već mjesecima. Očito ne želi nastupati. Iz svega što sam čuo, kristalno mi je jasno kako neće nastupati na koncertima dogovorenim u Vegasu, a niti u bližoj budućnosti. Moguće i nikad više - potvrdio je Larry.

Pjevačica je nedavno izjavila da ju je otac tjerao da se drogira, a potom ju je stavio u ustanovu za mentalno zdravlje protiv njezine volje. Iako je Britney na sudu rekla sucu da ju je otac prije mjesec dana natjerao da ide u ustanovu za metalno zdravlje, njezina majka Lynne (64) negirala je navode.