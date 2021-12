Bajka o spašavanju Božića, o izlazu iz zemlje otuđenosti i povratku starih vrijednosti uz tradicionalne božićne pjesme i glazbu, u izvedbi Zagrebačke filharmonije.

Pozivnica je to na predstavu “Božić kod Zimogroznih” u subotu u zagrebačkom KD-u Vatroslav Lisinski. Glazbu potpisuje Dubravko Palanović, tekst i režiju Petra Radin, dirigent je Dinko Appelt. Glume i pjevaju Jan Kerekeš, Hana Hegedušić, Dražen Bratulić i Tia Mikić. Zima i Grozni su likovi koji nikako ne vole sve te pretjerane ukrase, lampice, kičaste štandove, kobasice i germknedle.

PJESMA, PLES I IGRA

- Zagrebačka filharmonija za svoju je najmlađu publiku u ovo najiščekivanije doba godine pripremila posebnu koncertnu predstavu ‘Božić kod Zimogroznih’, s namjerom da kroz zanimljivu fabulu, pjesmu, ples i igru utjelovljene u likovima Zime i Groznog, jelke Jelice, ptičice Krešimira, djevojčice Marije i njezina oca, umotane u raskošni glazbeni omot tradicionalnih božićnih pjesama i glazbe u izvedbi orkestra, pokaže da Božić nisu samo pokloni i njihovo (pomalo) zasljepljujuće blještavilo, božićni artikli, svjećice, lampice, slatkiši i adventski šušur - najavljuju Filharmoničari. Priča ima i nastavak:

- S druge strane, tu su otac i kći koji, otkad su ostali sami, ne znaju kako voditi obiteljski život, kako se ponašati, a u božićno vrijeme zajedništva to je nekako osobito teško. Djevojčica Maria piše pismo nepoznatom prijatelju i moli da Božić bude onakav kao što je bio prije, kad je mama bila tu. Igrom okolnosti pismo završava kod kradljivca pisama - Groznog i tu počinje ledeni zaplet. Zima, koja skuplja poštanske marke i od njih pravi umjetničko djelo - zid neispunjenih želja - otvara posljednje Marijino pismo i odljepljuje posljednju markicu, koja se čvrsto drži za kuvertu i ne pušta je da je zalijepi na zid...

OD 4 DO 11 GODINA

Nakon što pročitaju pismo, vide da djevojčica nema razmažene želje kao većina, i to ne samo njenih vršnjaka. Ona samo želi da njen otac ispoha piceka kao što je to radila i mama te da ukrase jelu kako su to nekad radili svi zajedno.

Kako kažu, “Božić kod Zimogroznih” je predstava namijenjena dobnoj skupini od 4 do 11 godina. I za sve one starije od toga koji žele sudjelovati u čarobnoj igri glazbene, književne i scenske umjetnosti.

- U ovoj našoj priči Božić je u našem srcu, ali i u ljudskim odnosima, zajedništvu i sitnicama koje su važne karike u životu. Neka glazba pronađe put do naše najmlađe publike, do onih koji će jednom voditi ovaj svijet! - rekla nam je Petra Radin.

Kreativna kazališna djelatnica tako je još jednom svoj rad posvetila najmlađima, a uz Zagrebačku filharmoniju i renomirane glumce, ovaj kazališni koncert vrijedi pogledati, kao i kako su Zima i Grozni krenuli u spašavanje Božića za jednu djevojčicu...