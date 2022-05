Povjesničari opleli po Kim zbog Marilynkine haljine: Izložila je nacionalno blago velikom riziku

Ona je mogla naručiti repliku koja se ne bi ni najmanje razlikovala od originala. Takav kultni dio američke povijesti nije uopće trebao biti izložen riziku od oštećenja samo zbog jačanja nečijeg ega i fotografiranja, izjavila je profesorica s Modno-tehnološkog instituta u New Yorku Justine De Young, nakon što se Kim Kardashian (41) na Met Gali pojavila u slavnoj haljini Marylin Monroe.

Tu je haljinu kreirao Jean Louis 1962. godine, a Marilyn Monroe ju je nosila na proslavi 45. rođendana američkog predsjednika Johna F. Kennedyja. Kim se zbog ove kultne haljine podvrgnula rigoroznoj dijeti. Izgubila je više od sedam kilograma i to u samo tri tjedna, a De Jong smatra da takva dijeta šalje lošu poruku.

- Rigorozna dijeta kako bi stala u originalnu haljinu također je loša poruka koju šalje, puno više u skladu s idealima iz 1960-ih nego današnjim - izjavila je De Young za People.

Zabrinutost je iskazao i povjesničar te kolekcionar Scott Fortner.

- Iako razumijem da netko želi nositi kultnu haljinu, to baš i nije dobro. Haljina je napravljena po mjeri za Marilyn Monroe i nije odjevni predmet koji se može prekrojiti - izjavio je Scott te nadodao kako je Marilyn osobno nazvala dizajnera Jeana Luisa.

- Kada je Marilyn doznala da će nastupiti na rođendanskoj zabavi predsjednik Johna F. Kennedyja, nazvala je dizajnera Jeana Luisa i rekla da želi da joj napravi haljinu koja će ući u povijest, blistavu haljinu koja će biti jedinstvena. Željela je da to bude haljina koju bi samo Marilyn Monroe mogla nositi - izjavio je te nadodao da nikada ne bi dopustio da se haljina nosi jer ima veliko značenje u američkoj povijesti.

- Ona je nacionalno blago. No, da budem jasan, ovo nema veze s Kim Kardashian - objasnio je Fortner.

Autorica knjige o Marilyn Monroe, Michelle Morgan izjavila je pak kako je haljina krhka te da je neodgovorno nositi je samo tako.

- I to na crvenom tepihu gdje joj se moglo bilo što dogoditi. Uistinu sam razočarana kada vidim haljinu staru 60 godina kako se nosi u javnosti - izjavila je Morgan.

Oglasili su se i iz muzeja Ripley’s Believe It or Not u kojem je haljina dio stalnog postava. Izjavili su kako su poduzete sve mjere da ne bi došlo do oštećenja haljine na Met Gali. Haljina će biti vraćena danas, 4. svibnja, te će ponovno biti u staklenom izlogu na temperaturi od 20 stupnjeva i vlažnosti 40-50 posto.

