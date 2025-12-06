Povratak 'Majstora iluzija': Film osvježili Gen-Z mađioničarima, a scenarij se 'bori' s propustima

Gotovo puno desetljeće nakon što su posljednji put zavarali publiku trikovima, Četiri Jahača vratila su se na velika platna krajem studenog. Treći nastavak popularne franšize, naslovljen “Majstori iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš” (“Now You See Me: Now You Don’t”) stigao je u kina s velikim očekivanjima. Režiju ovog puta potpisuje Ruben Fleischer, poznat po filmovima “Zombieland” i “Venom”, koji je preuzeo palicu od Louisa Leterriera i Jona M. Chua. Njegov zadatak nije bio lak: oživjeti franšizu koja je mirovala devet godina i spojiti originalnu postavu s novim licima, a sve to zapakirati u priču koja će istodobno biti svježa, ali i vjerna duhu prethodnika. Rezultat je film koji polarizira kritičare, ali neosporno zabavlja publiku željnu vizualnih atrakcija.

Jedna od najvećih pohvala koju film dobiva odnosi se na povratak originalne glumačke postave. Jesse Eisenberg se vraća kao arogantni, ali briljantni J. Daniel Atlas, i donosi energiju koja podsjeća na njegove najbolje dane. Kritičari ističu da dominira ekranom, a njegova verbalna nadmudrivanja, posebno s likom Woodyja Harrelsona, i dalje funkcioniraju besprijekorno. Veliko oduševljenje izazvao je i povratak Isle Fisher u ulozi Henley Reeves, koja je propustila drugi nastavak, čime je opet uspostavljena dinamika originalne četvorke, uz Davea Franca kao Jacka Wildera. No film ne igra samo na kartu nostalgije. Uvođenje nove generacije iluzionista, koje tumače Dominic Sessa, Ariana Greenblatt i Justice Smith, pokazalo se kao pun pogodak.

Ovi “Gen-Z” mađioničari, koji magiju koriste u svrhu društvenog aktivizma, donose svježinu. Njihova interakcija s veteranima, iako ponekad scenaristički svedena na klišeizirane sukobe generacija, uglavnom je ocijenjena kao zabavna. Glavnu antagonistkinju, Veroniku Vanderberg, utjelovljuje sjajna Rosamund Pike. Njezin lik, bogata nasljednica dijamanata povezana s pranjem novca i trgovinom oružjem, pruža savršen kontrast moralno sivim herojima. Pike svojoj ulozi pristupa s dozom teatralne oholosti koja podiže standardnog filmskog zlikovca na višu razinu i čini svaki njezin prizor magnetičnim. Kao što se i očekivalo od franšize koja se temelji na magiji, film je prepun vizualnih efekata i složenih setova. Od scene u skladištu u Bushwicku do finalnog obračuna, Fleischer servira niz atrakcija koje su dizajnirane da zadive. Međutim, upravo tu i je jedna od glavnih kritika. Film se prekomjerno oslanjanja na CGI (računalno generirane slike). Iako su neke scene, poput one u francuskom dvorcu pretvorenom u “muzej magije” sa zrcalima i zamkama, vizualno impresivne, film ponekad djeluje previše umjetno.

Scenarij je također podijelio mišljenja. Dok neki hvale brzi tempo koji ne dopušta gledatelju da previše razmišlja o logičkim rupama, drugi smatraju da je priča predvidljiva, a dijalozi povremeno “drveni”. Pokušaji humora na račun generacijskog jaza ponekad ne pogađaju metu, a radnja, koja uključuje krađu najvećeg dijamanta na svijetu kako bi se razotkrila korupcija, opisana je kao recikliranje motiva iz filmova poput “Oceanovih 11”, ali s manje suptilnosti. Ono što franšizu “Now You See Me” čini prepoznatljivom su njezini preokreti, a treći nastavak u tom segmentu ne razočarava.

Film je strukturiran tako da publiku, baš kao i u mađioničarskom triku, navodi na pogrešan trag sve do samoga kraja. Iako se čini da Jahači rade po nalogu tajanstvenog Oka, priča skriva dublju razinu manipulacije. Najveća intriga filma vrti se oko lika Charlieja, kojeg utjelovljuje Justice Smith. Iako je isprva predstavljen kao siroče i entuzijast za povijest magije koji radi iz sjene, film u završnici otkriva šokantan preokret. Završetak filma jasno daje do znanja da ovo nije kraj. S novim logotipom Jahača, koji se pojavljuje na nebu i sugerira prošireni tim, te porukom Dylana Rhodesa da njihov posao tek počinje, “Now You See Me: Now You Don’t” postavlja temelje za četvrti film. Jesse Eisenberg je već izrazio želju za snimanjem još nastavaka, a s obzirom na solidne rezultate na blagajnama i to da je četvrti film navodno već u pripremi, čini se da ćemo ove iluzioniste gledati još dugi niz godina.