Povratnici dobili prvi zadatak: 'Eto problema, neće se složiti'

Nakon napete borbe u areni Anđela i Doroteja napustile su show, a Rebecca je zauzela posljednje mjesto u finalu. Pred njima je sada posljednja faza natjecanja – svatko se bori za sebe, a posljednji tjedan provest će u skrivenoj kolibi u šumi.

U njihovoj kući, u luksuzu, sada žive povratnici – dio bivših kandidata koji će imati utjecaja na daljnji tijek događaja.

- Sad će biti lakše udružiti se i raditi što god treba - poručila je Manuela.

Foto: RTL

Povratnici su odabrali svog novog vođu, a odluka je pala na Anđelu, koja nije bila previše sretna: 'Šešir uvijek nosi neku odgovornost. Nisam sigurna da to želim! Nadam se da neću morati odlučivati o tuđoj sudbini.'

Novo jutro u kući počelo je komentiranjem povratnika uz jutarnju kavu. Svatko je imao svog favorita za pobjedu među finalistima, no mišljenja su bila podijeljena.

Nakon poraza u areni, Doroteja se odvojila od ostalih i nije napuštala sobu, a ostali su njezin pad energije itekako primijetili.

Foto: RTL

Finaliste je zanimalo kako će to njihovu sudbinu krojiti povratnici. Rebeccu su svi živcirali i nije bila impresionirana starim kandidatima jer s njima nije bila u najboljim odnosima.

- Imat ću ih na oku, nisam sigurna što smjeraju - kazala je.

- Ne znam koliko je baš fer da ljudi koji su ispali iz ove igre odlučuju o nama finalistima... Svoj su put završili onda kad je trebalo - složio se i Mario.

Foto: RTL

Tijekom susreta povratnika i finalista tenzija nije nedostajalo. Haris i Davor zamjerili su im prljavu štalu, a Dario je smatrao kako je njegov 'brat' Davor prilično suzdržan, a ne zna zašto.

- Uopće me ne diraju njihovi komentari, toliko su mi nebitni - odbrusila je Nikolina.

Nije trebalo dugo da se finalisti rasprše po imanju i od povratnika pokušaju doznati koja je to njihova uloga i tko je ugrožen, no pridošlice također nisu točno još znale što im je činiti u ovom finalnom tjednu.

Na imanje stiže mentor Marinko s novim, i to posljednjim tjednim zadatkom koji će odrađivati samo finalisti. Tijekom ovog tjedna moraju urediti vrt te pobrati preostalo povrće, kao i pokositi travu te skinuti pletenu ogradu koju su ranije sastavili i izgradili.

- Ako budete vrijedni, možda dobijete i pomoć - poručio je Marinko, a finalisti su se nadali da će im se u izvršenju zadatka pridružiti i povratnici, kako su im ranije sami obećali.

Foto: RTL

Ipak, nisu svi pridošlice bili raspoloženi za rad pa su se na rušenje ograde bacili samo finalisti.

U isto vrijeme, Haris, Dario i Jelena komentirali su ostale. Haris je priznao da ne zna točan razlog zašto su ga kandidati poželjeli vratiti na imanje jer nije baš s njima bo u dobrim odnosima dok prije ispadanja.

- Znao sam da mi se ne raduje nitko... Misle da sam naivan, da će sa mnom manipulirati da im pomognem - kazao je, 'Znam tko je koju igru igrao od samog početka. Baš ne vidim nikoga da je zaslužio to finale!'

Foto: RTL

Vođa obitelji Anđa zaprimila je novo pismo za povratnike. U njemu je pisalo kako će imati odlučujuću odluku u daljnjem dijelu igre.

Iako je finalista šest, u superfinale ide samo njih troje, a povratnici imaju moć složiti parove koji će se međusobno boriti za ta tri prestižna mjesta.

- Eto problema, nitko se ni s kim neće složiti - pretpostavila je Manuela, a to se ubrzo pokazalo i istinitim. Svatko od povratnika imao je svoju ideju pa je rasprava brzo eskalirala.

Foto: RTL

- Nećemo se dogoditi večeras, to je definitivno, ali bit će napeto - zaključili su.

Što sve čeka finaliste i hoće li se povratnici uspjeti dogovoriti, pokazat će nova epizoda 'Farme', sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.