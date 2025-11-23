Obavijesti

NIJE ODUSTAO

Povratnik Dino dobio šansu u 'Supertalentu' od Fabijana, Maje i Davora, ali ne i Martine

Piše Dora Pek,
2
Foto: NOVA TV

Gledatelji ga pamte iz ranije sezone kad se predstavio autorskom pjesmom 'Viski i tekila'. Tad nije uspio doći do sljedećeg kruga, ali to ga nije obeshrabrilo. Vratio se s novim singlom

Stvarno ti kažem, i bez imalo zezancije, ovo je bilo stvarno dobro!, poručila je Maja Šuput nakon nastupa Dine Radosavca, koji se u devetoj audicijskoj epizodi 'Supertalenta' vratio s novom pjesmom.

Gledatelji ga pamte iz ranije sezone kad se predstavio autorskom pjesmom 'Viski i tekila'. Tad nije uspio doći do sljedećeg kruga, ali to ga nije obeshrabrilo.  

- To je bio veliki hit, samo što ja to tada nisam znao iskoristiti. Imao sam previše druženja s krivim menadžerima i kafanom - iskreno je priznao Dino.

Foto: NOVA TV

Iako nije dobio glas Martine Tomčić Moskaljov, preostali članovi žirija poslali su ga u sljedeći krug. 

- Nastup je bio, u svakom slučaju, veliki odmak od onoga što smo vidjeli prije - rekla je Martina.

- Ti si i prvi put kod mene izazvao neku emociju, a sad još i više... Nekada je talent izazvati emociju i jako mi se sviđa koju emociju uspiješ izazvati kod mene - komentirao je Davor Bilman.

- Veselio sam se i viskiju i tekili jer to je ono s čim si se ti predstavio, ali ova tvoja neka osjećajnija strana je isto zanimljiva - izjavio je Fabijan Pavao Medvešek.  

Foto: NOVA TV

