Pozirala u kupaćem i oduševila: 'Ista si već 15 godina, daj recept'

Pratitelji su joj govorili da je bomba, kako je na Instagramu još i ljepša nego na televiziji te kako će zauvijek biti najbolja 'riba' koju su Hrvati ikad imali

<p>Nekadašnja manekenka<strong> Iva Jerković</strong> (38) godinama slovi za jednu od najzgodnijih žena, a trenutačno je gledamo u ulozi hostese u emisiji 'Kolo sreće'. U veljači je u Petrovoj bolnici rodila djevojčicu, ali unatoč trudnoći ovo ljeto je pokazala zavidnu liniju.</p><p>Uživala je u ljetovanju i brčkanju u moru, a s vremena na vrijeme bi pokazala tijelo u kupaćem kostimu i očarala mnoge. Iako se bliži rujan i više nije 'srce sezone', to ne znači da se Iva ne može fotkati u badiću.</p><p>Upravo to je i učinila ovih dana; pozirala je na brodu u crnom dvodijelnom kostimu i 'zaradila' hrpu komplimenata. Pratitelji su joj govorili da je bomba, kako je još i ljepša nego na televiziji te kako će zauvijek biti najbolja riba koju su Hrvati ikad imali. Jedna dama rekla joj je kako se ne mijenja već godinama i zatražila 'recept'. </p><p>- Ova žena je ista zadnjih 15 godina, pa daj otkrij tajnu nama običnim potrošačima kisika, kako je to moguće? - pitali su se, a Iva ih je uskratila za odgovor. </p><p>S partnerom <strong>Josipom Antićem</strong> (53) uživa u idili s prinovom. </p><p>- Za mene je to potpuno novo iskustvo, možda sam ja i malo starija majka... Kad ona spava, samo čekam da se probudi i da je vidim. Divan je osjećaj - rekla je Jerković za RTL Exkluziv krajem svibnja.</p>