Pozivnicu za modni događaj u čast Karla Lagerfelda dobila je njegova mačka Choupette...

Met Gala jedan je od najprestižnijih modnih događaja na svijetu, a ove godine bit će posvećena preminulom njemačkom dizajneru Karlu Lagerfeldu.

Održava se 1. svibnja U Metropolitan Museum of Art u New Yorku, a pozivnicu za ovaj veliki događaj dobila je i Choupette, 11-godišnja mačka čiji je vlasnik bio Karl Lagerfeld, piše New York Post.

Tu je vijest potvrdio mačkin agent Lucas Berullier, ali još nije službeno potvrđeno hoće li Choupette doći na prestižni događaj, kao ni tko će biti u njezinoj pratnji. Ovogodišnja tema koje će se zvijezde na crvenom tepihu morati pridržavati vrlo je jednostavna, a glasi: 'U čast Karlu.'

Ovogodišnju Met Galu će voditi četiri poznate zvijezde: pjevačica Dua Lipa, glumica Penelope Cruz, tenisač Roger Federer i britanska glumica Michaela Coel. Svi voditelji nosit će nešto s potpisom poznatog dizajnera, koji je radio za Chanel, Fendi, Chloe i Balmain.

U sklopu događaja bit će otvorena izložba Karl Lagerfeld: Linija ljepote na kojoj će biti izloženo 150 skica i odjevnih kombinacija slavnog dizajnera, a sve će biti popraćeno i videozapisima krojačica. Izložba će biti otvorena od 5. svibnja do 16. srpnja 2023. godine.

